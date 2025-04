Artículos en foros

RMN_Fearless Porque algunos artículos terminan en los foros?

jvllyan1 seguramente porque el contenido no es lo suficientemente relevante o interesante del tema tratado, desde el punto de vista de algun MOD.



andy_subero No es tan solo por ese punto de vista, tambien puede ser por la limitacion que se aplican deben en cuando en la seccion de articulos, y lastimosamente algunos articulos terminan quedando en los foros, pero son muy pocos los articulos. Esta limitacion aveces deben aplicarla obligatoriamente ya que es un pedido de los admin para los moderadores, porque se estan enviendo muchos articulos en al seccion de articulos. Bueno segun lo que yo he entendido algunas veces la razon de los articulos que van al foro.

koryugi Dependiendo de la relevancia que tenga y de como lo hayas planteado, ejemplo: si haces un Top 10 de "x" cosa, lo más probable es que termine en el foro, ya que por lo general al hacer un top te limitas a decir cosas resumidas de cada uno de ellos, ademas de que en sí no cuenta como articulo. Lo que dice andy tambien es muy cierto, todo depende de que admin lo revise y segun su decision acabara donde debera acabar.

AhriStarGuardian interesante informacion la tendre muy en cuenta pero algun dia borraran los articulos mas antiguos lo digo porque no creo que sea ilimitado aunque los articulos pesan como maximo 20 megas para un servidor de 2 terabytes va relajado pero algun dia llegara a su limite.

andy_subero No necesariamente un Top puede quedar en el foro, yo hice un top ya hace tiempo y fue uno de mis articulos mejoresarticulos y mas apoyados de todos los que tengo, y es el que recibi mas gemas de todos, como 850 gemas recibi por el top. Creo que fue este articulo: https://gamehag.com/es/articulos/juegos-ms-esperados-del-2019-mi-opinion1

Y si no fue ese fue este top entonces: https://gamehag.com/es/articulos/los-mejores-juegos-del-2018-mi-opinion



Uno de esos recibi 850 gemas y el otro 750 gemas, no recuerdo bien porque fue hace tiempo, lo que si estoy seguro es que en uno de esos 2 obtuve esa cantidad de gemas. Pero claro hablaba de temas muy interesantes y a la comunidad les gusto bastante. :)

Gffer1017 Hola, yo hace unos días escribí mi primer artículo y me lo mandaron al foro, y además me dieron solo 67 gemas del alma. ¿Esto significa que no me darán mas gemas del alma? y ¿tampoco me pasarán el artículo a la lista de artículos?

andy_subero @Gffer1017 Por los articulos al foro el escritor obtendra menos recompensa, si va a la seccion de articulos obtendras mas gemas, eso no significa que siempre obtendras esa cantidad de gemas en todos tus articulos, solo con los articulos que vayan al foro, si van a la seccion obtendras mas de 200 gemas y hasta "1000 gemas". Los articulos mandados al foro no pueden mandarce a la seccion de articulos, se quedan ahi. Para evitar que vayan al foro solo escribe de temas no tan repetitivos en gamehag, escribe de temas nuevos e intenta mejorar la estructura del articulo, redaccion, entre otras perspectivas del articulo. :)

Gffer1017 Vale, muchas gracias





unsoldado Me parece muy curioso que terminen en foros jeje, no suelo leerlos a menos que esten en sección articulos.