Un pequeño regalo

Bueno, son las 4;43 am y de mera casualidad me dio por entrar a Gamehag y recordé que tenia esto: Brutal Legend | INGZZ-NGQXB-TVWX6 Ya me había salido antes, así que no lo necesito y si alguien lo quiere, ahí esta.

andy_subero

Gracias por aportar el key a esta bonita comunidad y que el usuario que alla canjeado el codigo que lo disfrute mucho, yo estare sortendo varios juegos en mi canal o regalando por asi decirlos, son muy buenos juegos, no los tengo en mi steam pero me gustaria sortearlos porque no dispongo de una buena pc y asi el que tenga una buena pc pueda disfrutar del juego que vaya sortear. Bueno algunos de esos juego son Grid 2, JAGGED ALLIANCE 2 - WILDFIRE, NOISE y KILLER IS DEAD. No he subido el video a aun, pero cuando lo suba quizas este avisando por aqui en un hilo creado por mi en un futuro, quizas dentro de unos dias. :)



En fin no se tomen esto como spam si no como una ayuda y posibilidad que les estoy ofreciendo a muchos de ganar un buen juego, mas que todo el Killer is dead se ve un buen juego. Tampoco es que pueda obtener experiencia por el nivel que tengo xD. Que tengan buen dia todos y un saludo. :)



Dejo esto por aqui: N6FQI-NNZH4-3HZG6

TCIJ3-8DGHA-RMCRI