¿cual es el mejor juego de la historia?

RMN_Fearless quiero ver su opinion, pra mi es el the last of us

Alikindoger The last of us esta bastante bien pero creo que hay que tener en cuenta a la saga de Unchurted.

SnowRH Primero respondiendo lo de arriba. The last of us es un juego maravillo, pero ni de chiste de los mejores, comete multiples errores argumentales y de narrativa, su historia es buena, si. Pero aun asi cometieron fallos catastroficos y mas resaltando ese final tan forzado.



Esta es una pregunta imposible de responder, hay juegos que simplemente van mas alla y poca gente la conoce como Deus Ex, otros muy conocidos y sobrevalorados (Silent Hill 2), en mi caso diria que el mejor que he jugado seria Mother 3, a pesar de la epoca en que salio se podria decir que estaba muy adelantado, tanto que aun a dia de hoy es una mejor idea y mas innovador que muchos juegos de la epoca, su banda sonora y graficos son una maravilla, un arte por asi decirlo. En cuanto a la narrativa no es la mejor, pero fue consistente y estuvo bien cuidada al igual que los personajes.

Ikkimura Es una pregunta totalmente subjetiva ya que como lo valoras:

¿jugabilidad?

¿gráficos?

¿desarrollo e historia?...



Y peor aún, ¿cómo comparas, por ejemplo, lo innovador que fue en su momento el Wolfenstein 3D con la calidad de los últimos juegos de la misma saga? o incluso hablando sólo de juegos actuales: ¿cómo comparas un MOBA con una aventura gráfica?.



Es una pregunta que cada persona te puede responder de 10 formas diferentes según a lo que haya jugado y sus gustos. Y otro problema más que te vas a encontrar aquí es que la mayoría de los usuarios apenas han jugado a un puñado de juegos medianamente actuales y no conocen nada que tenga más de 10 años de antigüedad por lo que obviamente mi respuesta va a ser muy diferente (porque llevo ya más de 30 años jugando videojuegos) a las de cualquier usuario que lo único que hace es jugar a juegos Free2Play como Roblox, LoL o CS:GO.

sergyhernandez Yo creo que no existe ningun juego con ese titulo porque como dice Ikkimura depende de varios valores.

Aun asi considero que es mas importante un buen juego que no solo tenga una buena narrativa, graficos, sonido... sino que tambien sea inovador como hizo en el cine "Ciudadano Kane". En este caso considero que quizas estemos hablando de Hafl life o Zelda Ocanina Time.

jordi_erazo Pues para mi el mejor juego seria gta san andreas porque para el año que salio revoluciono la industria de los juegos

irving_duarte_avila es el mejor juego de la historia

AhriStarGuardian para mi es Nier R Automata un impresionante juego algun dia lo jugare cuando tengan un buen pc.

andy_subero En mi opinion no hay un mejor juego, o el mejor juego del mundo, exactamente no existe, ya que cualquier se puede considerar el mejor juego del mundo por varios de sus aspectos, aunque en realidad no lo sea. En fin todos tenemos un mejor juego del mundo personalmente, por ejemplo para mi el mejor del mundo es Word of warcraft, yo lo considero el mejor porque es el juego que mas horas he ofrecido y me ha entretenido, y ademas en mi genero preferido MMOPRG. Asi que ustedes tiene su mejor juego del mundo por ejemplo el que creo el hilo, para el, el mejor es The last of us y para otros sera fornite o Apex legends, entre otros juegos. Todos tenemos un juego preferido que le agarramo un gran amor y hasta lo podemos llamar el mejor de todos, lo importante no es cual es mejor, ya que ninguno lo es, solo que cada quien tiene sus prefencias y gustos personales.

kevin_solorzano Mortal Kombat, hay juegos que valen la pena y juegos que no en esta gran saga ajaja.