Eso. Sólo he jugado a The Sorcerer y a muy poscas (1 cada 25 mil puntos)

No vale la pena gastar tu tiempo en minijuegos, no es nada recomendable

en la version PC no teda gemas del alma y eso es un error de la pagina Ikkimura si estas por alli habla con los administradores para que arrglen ese bug ya que en el movil si me da las gemas.

y si ya no te dejan ver anuncios? ahora mismo me abastesco solo de los inicios de sesion y de los cofres gratis porque ya termine las tareas y las ofertas de apps se repiten y solo quieren nuevos usuarios. afk arena no da las gemas y la de army...es muy complicada y espero no den tiempolimite porque sigo intentando subir al nivel 50 que era lo que pedia cuando la comence. apenas voy en el 20 y ya me esta comenzando a costar mas avanzar. mientras tanto, la zonaapp sigue pidiendo mas tareas para poder ver anuncios y den gemas de nuevo. creo que ya hice esto muy largo