La única forma que he encontrado de hacer eso es enviar dinero (la misma cantidad de la tarjeta) a una segunda cuenta de Paypal... haciendo eso la tarjeta se gastará y el saldo pasará a estar en saldo Paypal de esa segunda cuenta.



Si mandas el dinero como 'envío a un amigo o familiar' no tiene comisión y si además vinculas esa segunda cuenta con una tarjeta de crédito y una cuenta bancaria puedes enviar ese dinero a tu cuenta del banco.



Yo ya he seguido ese proceso con varias tarjetas y nunca he tenido problemas :)