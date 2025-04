Bienvenidos a este articulo en el cual voy a hablar de las ofertas en gamehag y si vale la pena invertir tiempo en ellas o no. Y al final del articulo, les brindare las respuestas de algunas de las encuestas que hay en la pagina para ganar 20 gemas.

Como ya todos sabrán la moneda virtual de gamehag son las gemas del alma(GA) y tenemos múltiples maneras de obtenerlas, ya sea jugando juegos, viendo videos en zona app, subiendo de nivel, apostando en el juego de adivinanzas(no es recomendable, ya que no depende de habilidad, sino que es puro azar), entrando diariamente en la pagina y completando las ofertas que se encuentran en los muros .Hoy voy a analizar una de las formas de ganar GA: las ofertasSi vamos al apartado de: conseguir mas, se desplegara un recuadro en el cual seleccionaremos ofertasUna vez seleccionado el apartado de ofertas, tendremos diversos muros, dentro de las cuales se encontraran diversos tipos de ofertas para conseguir ga.Dentro de las encuestas tendremos misiones de juegos, las cuales consisten en completar logros en algunos juegos a cambio de una gran cantidad de gemas del alma.El problema de estos suele ser que en muchas ocaciones no dan las gemas, y si a esto se suma el tiempo que requiere completarlas no es nada corto por lo que yo no lo recomiendo al 100%.Luego tendremos las encuestas, que dan alrededor de 30 a 200 gemas por completar una encuesta de alguna pagina. Pero el problema es que nunca suelen haber disponibles encuestas en estas paginas. Por ende la solución a este problema es estar atento a que nuevas encuestas aparezcan.Y por ultimo nos encontramos con los quiz. Los quiz son cuestionarios de entre 10 a 25 preguntas. Al completar un quiz al 100% te darán entre 5 a 25 monedas. Esto es poco recomendable, ya que es muy difícil acertar el 100% de las preguntas ya que en muchas ocaciones, las respuestas están incorrectas para que al momento de sacar el 100% no lo consigas.En conclusión, las encuestas pueden ser una perdida de tiempo o a veces pueden ser muy útiles a la hora de conseguir ga.A continuación les daré las respuestas de las siguientes encuestas para que consigan alrededor de 20 gemas.1. 19442. netherlans3. india4. bjorn borg5. shirley babashoff6. roger bannister7. 38. 269. uruguay10. ice hockey1. zimbabwe2. belgium3. prussia4. argentina5. 19146. 19197. vietnam8. cambodia9. atilla the hun10. 195311. dallas12. austria13. 191414.1960s15. cambodia1. bull terrier2. rottweiler3. beagle4. afghan hound5. german spitz6. chinese crested dog7.chihuahua8. collie9. dalmatian10. saint bernard11. boxer12. whippet13. bernse mountain dog14. tibetan mastiff15. lowchenEspero que les sirva de algo y dejenme en los comentarios que opinan del articulo,