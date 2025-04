Beach Buggy Racing (Un gran juego de carreras)

Te encuentras a varios personajes cada uno de ellos posee una habilidad especial la cual la usan dentro del juego para evitar que sus rivales lleguen en 1er lugar. Existe una gran variedad de mapas los cuales están basados en playas , Volcanes y variedad de mapas extraños. Aparte de la habilidad de los personajes encuentras un cuadrado colorido con una interrogación , al chocarlos te brindan una ventaja o alguna trampa para lastimar a tus rivales.

Jugabilidad

Conducción con inclinación : Debes inclinar tu dispositivo para girar a la derecha o a la izquierda.

: Debes inclinar tu dispositivo para girar a la derecha o a la izquierda. Conducción arcade: Apareces dos flechas en el lado derecho y izquierdo del móvil toca las flechas para girar al lado izquierdo/derecho.

Personajes y mejoras en los autos

Powerhups

Critica

A mi parecer este juego te brinda un mejor control ah comparación de otros juegos de carreras , la cámara es automática , tiene 2 modos de conducciónTambién puedes controlar los gráficos y la resolución de pantalla.Juegas con un solo personaje , este mientras mas avanza recarga su habilidad especial (solo puedes usarla una vez por carrera) estos te pueden brindar un turbo característico , o también la ventaja dentro del juego ya que algunas habilidades distraen a los rivales.Para ir conociendo cada mapa debes completar las carreras y algunos logros.Cada personaje iras desbloqueando al completar las carreras estos tienen un perfil donde te explican la habilidad especial que tiene cada uno de ellos. Los coches son desbloqueados comprándolos con gemas o puedes conseguirlos gratis en los desafíos diarios. Puedes mejorarlos cuando consigas dinero y aumentes tu nivel puedes mejorar la Aceleración , Velocidad máxima , Manejo , Resistencia. Personalizar tus vehículos hace que este juego sea fantástico puedes cambiarles el color y ponerle pegatinas según tus gustos.Existen en el juego 47 poderes que puedes ir mejorando con el oro que consigas , estos poderes son una gran ventaja pero debes tener cuidado que no eres el único que los consigue , si no también tus rivales.Puede ser uno de los mejores juegos de móvil jugados por los usuarios pero este juego no se puede jugar con tus amigos existe una versión multiplayer para comprar pero no es recomendable comprarla porque no funciona muy bien seria bueno que la entrega de versión 2 para móvil que ya salio , le agreguen para jugar en multiplayer. A pesar de eso no deja de ser un increíble juego.