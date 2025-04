Hola Amigos hoy os voy a hablar de Dark Souls 1 un juego de From Software creadora de titulos como Sekiro, Bloodborne y la Saga Souls.

Hablando de los jefes que en total hay unos 26 contando el DLC "Prepare To Die Edition" o en español "Edición Prepárate para morir" hay 1 combate Puzzle (Lecho del Caos) y otro Puede ser Puzzle o si quieres matarlo pues puedes ir a por el (Descarga Incesante) habrán 5 compañeros BOT que nos pueden ayudar el primero es Solaire de Astora que nos ayudara con 5 jefes y si lo salvamos de la locura nos ayuda con el jefe final, El Paladín Leeroy que nos invadirá 1 vez y nos ayudara con el boss mas fácil del juego "Molinete", hay una bruja que nos ayudara con 2 jefes que son "La Mariposa Lunar" y "Los Cuatro Reyes" pero es una bruja y es un jefe muy resistente a la magia, Una carnicera nos invadirá y tras derrotarla la podremos invocar contra un jefe "Quelaag" y Lautrec de Carim que nos ayudara contra el "Dragon Boquiabierto" junto a Solaire y nos traicionara matando a una guardiana de fuego asi que lo tendremos que invadir y acabar con el. como curiosidad te digo que cada boss tiene su propia musica , hay un jefe que se repite 3 veces en el juego: Demonio de la Fortaleza, Demonio Salvaje y Sabio de Fuego Demoníaco, Y el jefe final se llama "Gwyn, Señor De La Ceniza" que representa la luz y la edad del fuego que curiosamente en piano la música del combate contra este no hay teclas oscuras solo blancas.El juego es muy bueno y no es de los típicos en el que machacas botones y ganas, me refiero a que representa un gran desafió que prueba tu agilidad y destreza entonces, si quieres un buen desafió te recomiendo jugar la saga souls, Tiene una gran cantidad de cosas por hacer y builds que se le ocurren a muchos como palomitas de maíz reventando, como la build de como ser Thor o como ser Kratos y muchísimas mas que durmiendo se ocurren Xd, hay gente loca que hace SpeedRuns y pasarse el juego Desnudos sin armaduras y también otros con nivel 1 y otros muy estúpidos que intentan un 0 Muertes o sin Curarse XD.Hay unos cuantos NPC que nos alegran y intrestesen la vida el mas conocido y creo que el mas querido es Solaire de Astora Alabando el Sol, es un Caballero Solar No Muerto que ayuda a todo aquel caballero que se encuentre con el y afortunadamente nos lo encontramos, ayudándonos con unos cuantos jefes pero la primera vez que juegas no vas a saber como salvarlo y nos lo encontramos en estado hueco entristesiendonos el alma y obligándonos a matarlo.El Segundo Puesto para mi se lo lleva "Siegmeyer of Catarina" un caballero con armadura con Aspecto a cebolla el cual no nos ayuda pero nos hace pasar unos momentos Increíblemente Chistosos nosotros tenemos que ayudarlo a el para avanzar con su Quest pero al final muere a manos de su hija dándonos una Losa De Titanita que nos permite reforzar el arma únicamente a +15 la hija era una defensora de Catarina a igual que su padre y al padre contagiarse de la enfermedad del No Muerto lo mandaron a matar.La Mayoría de las historias de Dark Souls Acaban mal ya sea porque se volvieron huecos o Enloquecieron de Poder o por Información como Logan.Dark Souls tiene muchísimos secretos de hecho hay un mundo Pintado que si no vemos en una guia como entrar !es que nos dejamos 30% del juego¡ tiene muchas zonas en las que te engañan como en la Tumba de los Gigantes en la cual seremos engañados y empujados a un mini vació por Patches, El juego tiene muchas zonas random que te harán pensar 2 veces antes de pasar y si vas a lo loco sin aviso lo mas posible es que te salgan varios enemigos atrás tuyo y se te acabe la stamina...Los Gráficos Son buenos no de película pero me conformo y con el nuevo "Remastered" que sacaron ahora podemos jugar sin necesidad de decir que perdimos porque los gráficos eran feos y te distrajiste :v los gráficos y caminos engañan bastante hay zonas en las que no vez a nadie y vas al sitio que continua y resulta que te dejaste una pared secreta :V aunque la primera vez que lo juegas no puedes ver paredes vacías porque les dabas un golpe si o nel raza XdDark Souls tiene un modo online que te ayuda y te odia al mismo momento ya que sin esperar te puede invadir un jugador porque puede quiere y tiene :V y puedes invocar a los amigos pa' que te ayuden contra un jefe o cooperativo, los pactos usan mucho el sistema online para hacer duelos o invadir a tramposos, la zona del DLC tiene una zona dedicada a el Online que unirá a 4 jugadores para pelearse en un sitio un poco cerrado y el ganador sera recompensado.Aquí concluyo con el articulo espero que sea de su gusto y les haya resultado interesante :)