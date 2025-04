Muy Buenas como están queridos usuarios de Gamehag os le vengo a traer un juego que le parecerá un poco interesante a lo largo de el articulo este juego se llama Overcooked esté es un juego de cocina cooperativo máximo 1 o 4 personas que contiene varios niveles y varios desafíos sorprendes y un poco difíciles todo este se remota a tener que salvar el mundo de un monstruo de comida que ameaza con comerse el mundo en que vivimos pero nuestros personajes a batalla hacia una aventura de difíciles niveles y varios desafios para poder llegar hasta el jefe y salvar el mundo.

HistoriaTodo comienza con un monstruo de comida que amenaza la tierra con comerla debes alimentarlo correctamente con las ordenes que te va pidiendo a lo largo de del juego si fallas todo lo que as luchado se convertirá en comida y seras aniquilado pero antes de eso deberás pasar por distintas cocinas entrenando para no ser aniquilado por el monstruo de comida al final de tu recorrido te volverás a enfrentar a ese monstruo de comida y tendrás que hacer las ordenes muy bien al pie de la letra porque un solo error significa la aniquilación por eso hay que pasarlas distintas varias de niveles y zonas que contiene este juego.¿Como se juega?Este juego mayormente se juego 1 a 4 jugadores para jugarlo correctamente es no dejar que se te pasen las ordenes que van llegando a su cierto tiempo es un poco difícil si lo juegas solo porque tienes que estar muy pendiente de las ordenes y ser muy habilidoso con tus reflejos,tienes que fregar los platos,picar las cebollas,los tomates,aplastar la carne y no dejar que se te pase la orden porque eso te quita propinas pero no la posibilidad de pasar al siguiente nivel.Pero si ganas las tres estrellas es un cierto nivel puede ser que te gane un nuevo personaje para tu cocina.Para decir verdad Overcooked es un juego que sobrepaso la faceta de muchos juegos porque era el mejor juego en que se puede hacer equipo y socializar con tu compañero.Pero cuando fue creado las personas cuando vieron el trailler pensaron que era un juego cualquiera de cocina pero al jugarlo vieron que era diferente a todos los juegos de cocina y así siguió y se volvió un juego muy importante para la generación gamer,ahora creo que este juego de cocina es lo mejor.RecomendacionesAntes que comiences a jugar el juego no te sugiero que no juegues en computadora por que se te ara muy difícil y muy incomodo sera mejor jugarlo en PS4 y XBOX,tambien completar todas las estrella porque al final con creo que no queras todos los personajes de la comida y cuando termines el juego te sugiero jugar el nuevo Overcooked 2 que no fue lanzado hace mucho pero tienes muchas variedades de distintos personajes nuevos y una nueva historia y nuevos niveles que te dejaran sin habla espero que les haya gustado el articulo.ConclusiónEste juego es unos de los que espera que llegara muy alto en la cima gamer para mi es mi juego favorita sobre todo me encanta el rey cebolla seguramente eso les encante a las personas que les encanta cocinar sobre todo a los cheff este juego me encanta porque puedes jugar en equipo con tus mejores amigos o amigos pero cuando lo vi la primera vez soy muy honesto no me gusto mucho.