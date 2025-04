Me han rechazado la tarea de forge of Empires por no registrar una cuenta nueva: En su momento la cuenta la registre con el enlace que hay en gamehag. Y me rechazaron la tarea diciendome que hiciese otra vez la foto, la volví a hacer, y desde esa segunda vez que envíe la tarea me la rechaza una y otra vez diciendo que no he registrado una nueva cuenta, pero no puedo registrar una nueva cuenta otra vez porque ahora el enlace me da error. ¿A alguien más le pasa?