Age of Empires III fue lanzado en el muy lejano año 2005, desde ese entonces sólo hemos tenido un remake de Age of Empires II, muy bueno por cierto pero la final de cuentas un remake, sin embargo, quienes somos fans de la saga seguimos esperando un juego nuevo de la franquicia, el cual ya se encuentra en desarrollo.

Fue durante la Gamescom del año 2017, donde Microsoft anunció el desarrollo de un nuevo juego, Age of Empires IV, tomándonos a todos por sorpresa pues era algo que nadie esperaba, pues no tenia mucho tiempo que Microsoft había anunciado la remasterización de Age of Empires II.

En mi opinión fue una excelente idea anunciarlo en ese evento, pues si recuerdan el primer juego fue salió en octubre de 1997, CASI 20 AÑOS DESPUES anuncian el desarrollo de la cuarta entrega numerada de la franquicia.









¿QUIEN VA A DESARROLLAR EL JUEGO?

Después de la emoción del anuncia entonces es cuando nos ponemos a pensar en la desarrolladora que estará a cargo del juego, si recuerdan los juegos anteriores (a excepción del remake) fueron creados por Ensemble Studios, un estudio que Microsoft compró y que después cerró en 2009, por lo que el juego ahora estará a cargo de Relic Entertainment.





¿PERO QUIEN ES RELIC ENTERTAINMENT?

Es un estudio de desarrollo canadiense que se especializa en juegos de estrategia en tiempo real, fue creada en 1997 (el mismo año en que salió Age of Empires ¿coincidencia?) su primer juego fue Homeworld el cual tuvo buenas críticas y también buenas ventas, seguido de este juego lanzaron Impossible Creatures en 2002, Homerworld 2 en 2003, Warhammer 40.000: Dawn of War en 2004, Company of Heroes en 2005, Warhammer 40,000: Dawn of War II en 2009 ( si tiene secuela es porque no fue tan malo el juego original) y Warhammer 40.000: Dawn of War 3 en 2017( si tiene tercera parte es porque algo hizo bien la secuela).



En fin, estos son algunos de los juegos que ha lanzado Relic Entertainment, por lo que no se puede decir que sean unos novatos, tienen mucha experiencia y uno que otro éxito porque lo que la franquicia está en buenas manos creo.

¿EN QUÉ EPOCA SE VA A SITUAR AGE OF EMPIRES IV?

La primeras duda que nos surge es: ¿en qué época se va a ambientar el juego?, si bien la tercera parte está ambientada durante la colonización europea en América, lo lógico sería pensar que este nuevo juego pudiera situarse durante las guerras de independencia del continente americano. Sin embargo, si nos basamos en el trailer, donde se muestran casacas rojas, indios nativos americanos, romanos y samuráis, por lo que no es descabellado pensar que el juego no se centrará en ninguna época en particular. Hay muy poca información sobre el juego así que por ahora sólo podemos hacer especulaciones no hay nada confirmado.









¿QUE AVANCE LLEVA EL DESARROLLO DEL JUEGO?

Pues según Phil Spencer ya va muy avanzado el desarrollo y que pronto hablarán darán noticias sobre le juego, pero “avanzado” es una palabra muy ambigua, podrían lanzarlo a finales de este año este año o el próximo, por otra parte “pronto” también es muy ambiguo. En la Gamescom del 2017 lo anunciaron y ¿qué creen? el 20 de agosto de 2019 inicia la Gamescom. Podrían darnos noticias en unos días más, sólo nos queda esperar, ojalá pronto tengamos mas noticias sobre el juego.





¿CUÁNDO SE LANZARÁ EL JUEGO?

Hay muchos rumores que apuntan a que el juego saldrá en 2020, sin embargo, Relic Entertainment también está trabajando en un remake de Age of Empires III, del que tampoco se sabe mucho así que seamos optimistas y crucemos los dedos, pero seamos pacientes, no es seguro que el juego salga en 2020.





CONCLUSIONES:

Se ha manejado mucho hermetismo en el desarrollo del juego, poco o nada sabemos gameplay, de sus modos de juego, ambientación, etc. ¿Pero entonces qué podemos esperar del juego?

Primeramente, que hay un grupo de desarrollo experimentado detrás del juego, si bien no es garantía de calidad, por lo menos nos da esperanzas de que el juego sea bueno, la música estará a cargo de Mikolai Stroinski (witcher 3) por lo que podemos esperar una buena banda sonora, el juego si o si estará enfocado en el online, partidas rankeadas y todo eso, podemos esperar cambios/ renovaciones en las mecánicas de juego para adaptarlos a los tiempos modernos, en fin , toca esperar a que nos lleguen noticias y seamos pacientes pues todavía falta algo de tiempo para su lanzamiento.