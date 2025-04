lo que dice julian_sibaldi es verdad solo porque nuestra moneda no es el dolar en este lado del mundo pagan muy pocas gemas y para antiguos usuarios solo nos queda hacer articulos y de igual manera los articulos no cuentan como adquirido hoy en el rankig una lastima siempre pasa esto en latinoamerica siempre es lo mismo nos negrean es como si fueramos la oveja negra del mercado siento que no estas siendo imparciales y no es que critique a gamehag sino que es una realidad injusta yo amo a gamehag pero este tipo de cosas suceden en la mayoria de las paginas de ganar juegos o dinero.