Selecciona a Misty en tu lista de amigos y da click en donde dice "crear un ticket". Una vez hecho eso selecciona las siguientes opciones: I have a problem with the platform -> Technical problem -> Other. Te aparecerá una caja de texto para que especifiques tu problema, sé que lo tuyo no es un problema técnico pero ésta es la única forma que hay para contactar a Misty y puedo decir por experiencia que sí te responde cualquier pregunta, queja o sugerencia que le hagas (eso sí, puede tardar varios días en contestar). Recuerda que debes escribirle en inglés. Suerte.