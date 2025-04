Call of duty Modern Warfare es la próxima entrada en la exitosa franquicia de juegos de disparos de Activision.

Antes de empezar a hablar del nuevo juego, Creo que la gran mayoría de personas sabe de que se trata call of duty mw(La historia) si no saben de que se trata pueden buscar en youtube gameplays del juego.Call of duty Modern Warfare es la próxima entrada en la exitosa franquicia de juegos de disparos de Activision.Según la empresa activision Modern warfare pretende ser una continuación del modern warfare 3 del 2011, aunque según otras fuentes conocidas modern warfare pretenda ser un reinicio para la franquicia de modern warfare.A punto de llegar a PS4, Xbox One y PC a finales de este año (25 de octubre), modern warfare realiza algunos avances importantes como un nuevo motor gráfico, un mayor énfasis en la narración y algunos cambios en la mecánica del juego.La revelación del multijugador para el nuevo modern warfare ha sido muy bien recibido, trayendo consigo una avalancha de criticas tanto buenas como malas.Infinity Ward ha logrado su objetivo de regresar a una experiencia simple,básico pero que les guste a los jugadores, esto incluye el regreso de killstreaks, disparos rápidos.En mi opinión me parece genial que regresen al clásico call of duty, me refiero a guerras normales, sin tantas cosas futuristas.Presentaron en el E3 que modern warfare multijugador sera multiplataforma, eso quiere decir que podrás jugar con amigos o personas que estén en consolas desde tu pc o al revés.En el E3 se presentaron también varios modos de juegos multijugador, algunos conocidos y otros nuevos entre ellos estaban :Team deathmatchTodos contra TodosBuscar y destruirDominaciónTiroteoAtaque ciberneticoSedeCampo de guerraSe dice que va haber un cooperativo y un battle royale, pero aun no se confirma lo del battle royale.Todos lo mapas confirmadosPalacio AniyahCueva AzhirGrazna RaidGun RunnerPuente del EufratesTodas las recompensas killstreaks confirmadasAVContador UAVPaquete de cuidadoGolpe de racimoMisil de cruceroAtaque aéreo de precisiónWheelsonVehículo de asalto de infanteríaAirdrop de emergenciaVTOL JetChopper GunnerFósforo blancoApoyo HeloCañoneraUAV avanzadoJuggernautNuke tácticoPara terminar el articulo, se abrirán betas del call of duty multijugador12-13 de septiembre: (Acceso temprano a PS4)14-16 de septiembre: (PS4 Open Beta)19-20 de septiembre: (Early Access XBO y PC. Beta abierta en PS4)21-23 de septiembre: Beta abierta en todas las plataformas)Pueden ver los trailers en youtubeMuchas gracias por tomarse el tiempo de leer mi articulo