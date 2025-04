Metal gear 1 y 3 (Son los que he jugado, ya de por sí el 1 me encanto cuando lo jugue en Ps1 XD) ,World of Warcraft, Mount and Blade Warband, Gta San Andreas y Pubg Mobile.



Te entiendo Andy_Subero. Yo apenas me enteré del Diablo 3 digo: Oh rayos, ¡imposible! Me entraron unas ganas barbaras de jugarlo y no puedo porque tengo pc de carton XD. He jugado solamente el de Ps1 y el Diablo 2 de PC, como también su expansion con el Druida y todo esos personajes nuevos XD.