Introducción.



BLOCKADE Classic es un juego FPS con graficos voxel muy parecido a Minecraft y a Call of duty, este juego se caracteriza porque puedes construir estructuras que te ayudaran en batalla para defenderte, este juego tiene una variedad de modalidades, entre ellas el modo Zombie. Este juego no es nuevo enrealidad, este es un remake de Blockade un juego de facebook.

Enhay muchas cosas que comprar, como skins, armas y vehículos. Para tener ciertas armas tendrás que tener un nivel más alto.

Modalidades.



Zombie: Consiste en luchar contra zombies o viceversa. 1947: Este modo trata de la segunda guerra mundial, aquí solo hay armas de 1947. Capture: Este modo consiste en capturar la base, el equipo que dure más tiempo siendo el poseedor de la base gana. Melee: este modo se trata de pelear con cuchillos.

Muchas armas y skins. Muchas modalidades. Muchos mapas. Se puede construir fuertes. Es gratis.

Mala optimización. Pay to win. Hackers. No está en español. Solo hay servers rusos/europeos. Servers lageados. comunidad toxica.

Hay más modos pero los otros no he tenido la oportunidad de jugarlosya que nadie los juega.Este juego posee gráficos voxel, tiene gráficos muy malos y a pesar de esoanda muy mal en un pc estándar.Pues este juego tiene compras que te dan ventaja por ejemplo la bazuca y el tanque, por lo tanto es. Y no te recomiendo este juego si lo que buscas en una alternativa gratuita deEste juego lo recomiendo jugar solo con amigos, porque en los servers hay muchos hackers y mucho lag, mala optimización, pay to win, y tiene una comunidad muy toxica, si quieres un juego shooter que no consuma mucho espacio, puedas construir y sea gratis juega este juego. Pero si buscas un shooter decente y justo optimizado y con buenos gráficos este juego no es para ti.Este juego no es lo mejor pero tampoco lo peor, al menos puedes jugar en salas privadas con amigos sin molestos hackers ahí es posible jugar una partida agradable. Algo que me gusta de este juego es cuando se trabaja en equipo ya que uno puede hacer una buena estrategia y ganarle al enemigo, porque me a tocado varias veces partidas con jugadores que no ayudan en nada, solo se van solos no hacen un plan, van a lo yolo xd, y también en los servers hay solo rusos y no puedo hablarles.Hay otros juegos similares y más justos que este y lo mejor son gratis, nada depor ejemplo, tiene gráficos agradables y está bien optimizado, este si se los recomiendo para pasar el rato.Es un juego, no lo recomiendo para jugar de forma seria, ya que es injusto y esta mal optimizado tiene gráficos feos, es un que entiene muchas opiniones negativas, y si no me creen prueben el juego y verán que es malo.