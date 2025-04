ZOMBIE DRIVER HD (Review)

Hola a todos amigos como están esta tarde Quiero mostrarles el juego de Zombie Driver HD. Se trata de un juego en el que es bueno es bien sencillo entender no solamente es matar zombies con un auto pero el mismo podrá contener una serie de características que se las voy a contar más adelante sin más que decir en esta breve introducción empezamos.

Historia

Bueno como en el vicio del juego aproximadamente se inicia con una cinemática estilo historieta en el que se muestran una serie de escenas en las cuales ocurre de una especie de epidemia en la cual el protagonista por supuesto de quién se tratará la historia Aunque en realidad no hay mucho que contar detalladamente debido a que este juego enfatiza precisamente a la jugabilidad antes que a la historia siendo el caso que conforme vayamos avanzando en los respectivos niveles así como irá aumentando la dificultad del juego también podremos conocer un poco más de la situación que está ocurriendo en esta ciudad.



Aunque por supuesto No debe ser solamente en esta ciudad sino que debe ser en muchas partes de la Tierra considerando también que si esto fue por un accidente químico se debe entender que sea debido expandir respectivamente Asimismo lo que nos importa de esta pequeña parte donde pongo historia es que con cada misión que vayamos a avanzar por supuesto vendrás siempre acompañada con un poco más de entendimiento sobre lo que sucede en la ciudad porque no solamente serán zombis a los que nos enfrentaremos como el protagonista sino que también nos enfrentaremos a una serie de abominaciones o una mezcla de quién sabe qué cosas pero las podremos ver a continuación

Gráficos

Bueno en esta en este apartado de gráficos no importa mucho saber es respecto de la calidad del juego porque eso es cierto nos importa mucho cómo va a verse el juego dura cuando lo estemos usando no Entonces es muy importante lo que te voy a decir realmente me ha parecido muy muy renderizado genial la calidad del juego es muy buena realmente la velocidad del auto que vas a manejar o móvil.



como bien se leen el nombre HD del juego exactamente se puede distinguir cada detalle del mismo juego así como del mismo escenario donde vas a encontrarte a los mismos zombis a los que vas a tener que atropellar o disparar también vas a poder ver de manera muy fluida como las personas a quienes vas a salvar van a poder escapar de tu auto van a poder correr hacia el mismo todo el escenario va a ir muy bien acompañado obviamente este escenario no va a ser del todo dinámico pero aún así esté va a ser muy bien fluido va tener una buena cantidad de colores, no solamente eso tiene un apartado gráfico muy interesante que lo acompaña durante todo el juego y de esta manera se puede disfrutar el mismo el detallado del uso del nitrógeno desde la potencia del auto del uso de las armas. Todo esto y mucho más que decir en el apartado gráfico realmente porque el juego me ha dejado muy satisfecho cuando lo jugado ha cumplido mis expectativas la distancia en la que te encuentras para poder controlar para poder manejarlo y ver lo que estás haciendo con el protagonista para salvar a las personas o matar y derivar zombies atropellar entre otras muchas cosas es realmente impresionante el juego la verdad me ha gustado muchos aspectos los gráficos el color el detalle de la sangre cuando atropellas se nota muy pero muy específico Es realmente un muy buen juego despertó a los gráficos considerando el tipo del mismo

Jugabilidad

Muy bien el juego en sí trata de 100% salva personas de salvar algunas personas. Bueno pero haciendo un poco de lado este esta parte de que el juego trata de salvar personas matar zombis nos importa mucho cómo son los controles las herramientas que nos brinda el juego la cantidad de tiempo que tenemos para hacer las misiones cuánto nos va a tomar de tiempo en las misiones entonces.



Primero que nada respecto a las misiones son cortas son rápidas de hacer son sencillas de hacer aunque Tú puedes escoger la el nivel de dificultad del juego aún así el juego es muy divertido muy entretenido no te exige mucho tiempo puedes ganar con facilidad Dependiendo el nivel en el que te encuentres Claro que las primeras decisiones siempre son sencillas ya que ésta Se acompañan con una especie de tutoriales en las que siempre es sencillo desde realizarlo entonces considerando esta serie estos puntos tan importantes que siempre van a acompañar al juego porque no es nada difícil es más los controles son muy sencillos y son completamente minuciosos para poder realizarlos y ejecutar los puedes escoger Incluso si gustas a jugar en la computadora o en el Xbox PlayStation 2 PlayStation 3 entre otros puedes escoger jugar con el keyboard o con el mando Xbox o con el mismo o con el mando no.



Respecto a las herramientas que podremos contar en el juego Bueno me refiero precisamente la cantidad de objetos que tienes en la pantalla y que tendrás que estar atento para poder ver si estás perdiendo o estás ganando primero que nada vas a poder contar con la vida que siempre la mayoría de los juegos están representada con una barra en color verde ahora también vas a poder contar con una bata color amarilla que va a indicar la cantidad de nitrógeno o potencia del móvil que vayas utilizar tiene.

Conforme vayas avanzando podrás cambiar o mejorar incluso puedes mejorar las armas o las características que tiene tu coche eso implica la velocidad a la cantidad de armas que puedes cargar la resistencia la vida entre otros Pero eso sí la apariencia no la vas a poder modificar debido a que solamente vas a poder contar con un móvil en particular y con otros más que vas a poder ganar conforme vayas cumpliendo las misiones ahora considerando sus aspectos que son importantes y viendo también que la cantidad de gráfico que nos ofrece el juego son de los mejores la verdad este juego es me parece un juego muy completo cumpliendo mis expectativas de jugador y que la verdad divierte y que la verdad divierte bastante es muy entretenido es muy divertido.



Asi mismo a la duración de las misiones estás duran aproximadamente unos 5 minutos sin exagerar posiblemente Si gustas pasearte por las calles de la ciudad en la que te encuentres a para matar muchos más zombis puede durar el tiempo que quieras es más la misión hasta donde podido ver y jugarlo no tienen un límite por misión lo que significa que pueden conducir matar atropellar realizar toda la serie de acciones que te presenta y que te ofrece el juego para divertirse y entretenerse el mismo cuenta con una serie de características muy interesantes que son juego o que al menos este juego lo hace único no he visto otro juego como éste me ha parecido realmente muy buena sin más que decir mis queridos amigos yo me despido

Espero que les haya gustado realmente ese apartado de artículos y Bueno gracias por su tiempo de lectura Dios los bendiga Gracias chicos Hasta pronto