Zelda Breath Of The Wild Reseña

Nintendo nos vuelve a sorprender con otro juego más para su saga de Zelda, un mundo abierto en el cual tendras que ir explorando si quieres saber que hay más allá de donde inicias , un juego hecho para Switch y para Wii U, Si deseas saber más aquí te contaré lo principal que deberías saber sobre este maravilloso juego llamado Zelda Breath Of The Wild!

Zelda Breath Of The Wild

Si disfrutas de la música tanto como yo, escucha esto mientras lees la reseña:

Esta reseña se dividirá en simples apartados para que así sea fácill de comprender, Los apartados serán los siguientes:

Historia del juego

Enemigos

Diseño

Jugabilidad

Personajes

Mi opinión + Calificación

Historia del juego

La historia de este juego (como todos los de la saga) principalmente trata de rescatar a la princesa Zelda, la cual en esta entrega se encuentra atrapada en el castillo tratando de mantener encarcelado a Ganon (del cual hablaremos dentro de poco). Link el cual es encargado de derrotarle (una vez más), tendrá que aventurarse para superar a Las Bestias Divinas (más cada boss que se encuentra dentro), recuperar sus recuerdos con los elegidos

Y completar todos los santuarios sagrados. En mi opinión la historia de este videojuego se lleva mi corazón pues también los recuerdos en mi opinión se llevan una gran parte de mi corazón, sobretodo los que tiene con Zelda y Mipha

Enemigos

Entre Bokoblin, Moblin, Lizalfos, Talus, Hinox, Centaleón, Moldora, Chuchu, Keese hasta abejas y demás enemigos que pueden ser fáciles de matar o pueden hacerte la vida imposible. Ese no es el tema pues siempre y cuando puedas jugar este videojuego te lo podrás pasar bien, el tema es, algunos de estos mounstruos tienen generalmente diferentes variantes, por ejemplo los bokoblin se dividen en colores, los lizalfos en fuego, electricidad, hielo, etc al igual que los centaleónes. ¡Aviso!, los centaleónes son muy dificiles de matar, se les puede matar, pero es difícil (Yo aún no he matado ninguno) otro dato es que mientras más enemigos mates de por ejemplo Bokoblin, más rápido estos subirán de “nivel” haciendo así la difícultad de matarlos mayor (personalmente los mato, pero TÚ, lector, puedes pasar de ellos!). Este apartado me pareció importante por el hecho de que aunque los mounstruos de los videojuegos llegen a ser molesto, siempre son importantes para el desarrollo de este mismo, si no, no estaría. En mi opinión por mi parte tienen una buena calificación pues siempre es importante saber a que nos enfrentamos en todo momento.

Diseño

El arte y diseño de este juego es algo crucial (en mi opinión todo es importante la verdad) lo que nos transmite tanto la banda sonora como el diseño de hasta un árbol!, todo es precioso, realmente se nota que a este juego le pusieron mucho esfuerzo y el diseño que utilizaron para este videojuego es realmente encantador, no tengo mucho más que decir en este apartado más que un 10/10

Jugabilidad

La jugabilidad es simplemente cómoda, es muy fácil jugar con los joysticks de la Switch y son pequeños asique se adaptan bien a las manos, me gusta que hayan introducido un poco más la movilidad real del jugador, sin más que decir le pongo un 10/10 (Creo que es la nota que le pondre a todo)

Personajes

Los personajes al no ser planos le dan una profundidad interesante e intensa a este juego, creo que el desarrollo que utilizaron para los personajes fue bastante acertado al igual que los diseños, por ejemplo Ganon , aun al ser solo un personaje considerado boss, cuentan su historia, como en todos los juegos y el desarrollo de su personaje e historia es muy importante pues aunque haya sido el malvado en la mayoria de los videojuegos, a mi parecer los jugadores no se cansan de el. En cuanto a desarrollo y diseño de personajes el juego se lleva un 9/10 pues aunque hayan sido muy bien planteados no nos cuentan mucho de ellos, de como se conocieron o datos así que aunque parezcan irrelevantes, a veces pueden llegar a ser relevantes.

Mi opinión + Calificación

Por ultimo sentí que sería importante añadir un par de notas de mi parte sobre este videojuego, en mi opinión, tras haberlo jugado 300 horas, creo que el juego no es una perdida de tiempo, se merece total atención y realmente os incito a jugarlo y por mi parte tanto este juego como la saga entera de Zelda, será bienvenida con los brazos abiertos para mi. Le pongo una calificación de 10000/10 espero y lo jugueís y que esta reseña os haya servido para impulsaros a probar más juegos de Nintendo y no solo de la saga Zelda (Aunque os recomiendo probar el Ocarina of time si no lo habeís hecho aun) . Un saludo