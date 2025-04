Xenoblade Chronicles 2 Análisis

A pesar de no tener tanta repercusión como otros grandes títulos del JRPG tal que Persona 5 o Final Fantasy VII Remake, Xenoblade Chronciles 2 es una joya imprescindible para los amantes del género.

En Diciembre del año 2017 se estrenó para Nintendo Switch, Xenoblade Chronicles 2 un JRPG de acción que a pesar de su relativo éxito comercial pasó desaparecibido entre el público general. Aunque llego un poco tarde, en este artículo voy a tratar de exponeros porque este no es solo uno de lo mejores RPGs que he probado nunca sino también, uno de los juegos que más me han marcado en mi vida.Nuestra historia transcurre en Alrest. Un inmenso mar de nubes habitados por los titanes, enormes criaturas que son capaces de llevar en sí vegetación, animales y hasta civilizaciones enteras. Desde el gremio mercantil de Argentum, las verdes praderas de Gormott, los páramos de Mor Ardain o la fría Tantal, cada titán posee una esencia única que nos inspirará a explorarlo tanto por sus secretos como por sus bellos paisajes. También es importante destacar la existencia de los blades, extrañas criaturas que nacen de un cristal cuando alguien compatible los activa, pasando a tener una relación simbiótica con el individuo y pasando a ser poderosas armas en la parte mecánica.Nuestro héroe Rex, es un joven buceador que cada día se sumerge en este mar de nubes para buscar tesoros que vender en Argentum. Hasta que un día es contratado para una extraña y secreta misión de buceo que lo llevará a conocer a Pyra, la Égida, una blade legendaria con el poder de acabar con el mundo tal y como lo conocen. Esta misteriosa chica le pedirá al joven que la lleve al Elíseo, el lugar donde según cuenta la mitología vive el Arquitecto, padre y creador de los titanes, blades y la humanidad.Esta premisa epopeyica llevará a nuestro grupo a conocer a todo tipo de personajes, envolverse en entramados políticos, dilemas morales y una aventura que cambiará el futuro de Alrest. Si bien al principio los personajes pueden parecer una plasta de clichés genéricos de anime, con el paso de la trama contarán con un increíble desarrollo que harán que lloremos y riamos con ellos.Como he mencionado anteriormente, este es un JRPG de acción pero... ¿Qué significa exactamente eso? Pues para explicarlo de manera sencilla nuestras acciones funcionarán de manera similar a un RPG por turnos, teniendo que esperar a que ciertas habilidades se recuperen para ser usadas mientras que como jugadores podremos movernos por el escenario mientras nuestros personajes atacan de manera automática.De primeras puede parecer algo soso y aburrido, pero eso es solo si nos quedamos en la capa superficial. Si ahondamos más y más en las mecánicas descubriremos un sinfín de opciones y utilidades que al principio no percibimos. Nuestros ataques automáticos funcionan en tandas de tres, siendo cada ataque de esa tanda más fuerte que el anterior. Además, tras uno de estos golpes si activamos una habilidad con un buen timing no solo el daño inflingido por dicho movimiento será mayor sino que además la habilidad se verá potenciada. Entonces, está claro que el cuando utilizar nuestro arsenal es muy importante, pero también es remarcable el donde. Muchas habilidades tienen efectos extra dependiendo desde donde ataquemos. Igual nos conviene situarnos detrás de un enemigo o quizás nos convenga atacar por el costado para derribarlo. Este tipo de efectos secundarios pueden encadenarse en combos que no solo hacen más daño sino que otorgan jugosas recompensas a aquellos jugadores capaces hacerlos.Eso ya parece más complejo, ¿no? Pues aún nos queda la parte más importante, los blades. Las habilidades que poseamos dependerán del blade que tengamos equipados en ese momento pudiendo cambiar nuestra clase dependiendo del estilo del mismo. Otro aspecto a destacar es que al usar habilidades vamos llenando una barra de afinidad con nuestro blade que puede alcanzar hasta cuatro niveles. Con estos niveles podemos desatar ataques especiales que aumentarán en función de un quick time event que ocurrirá durante los geniales scripts de los movimientos.Si un compañero o nosotros mismos continúa este ataque demoledor con otro de un nivel superior podremos realizar un llamado combo de blade que puede tener hasta tres fases. Una vez que hayamos hecho esto, el enemigo recibirá una defensa extra ante los atauqes de nuestro blade pero que podremos romper con un ataque en grupo, que podremos realizar cada cierto tiempo si la barra que lo permite está llena. Como veis lo que parecia un juego simple y repetitivo ha pasado a ser todo un ejemplo de ingenio y estrategia.Dudaba de si incluir este apartado, pues lo cierto es que en realidad no tengo mucha idea de música. Pero incluso para alguien con tan poco oído como yo queda claro que el soundtrack de esta obra es simplemente majestuoso. Mezclando temas militares, con música gaélica, cantos gregorianos, rock y pop, lo que en cualquier otra ocasión hubiera resultado en un caos melódico en este caso consigue dar vida al mundo del juego, dando más emoción a cada escena que aparece en la pantalla y dotando de una epicidad inusitada a cada enfrentamiento. En este caso a modo de referencia me gustaría incluiros en el artículo tres temas para que os hagáis una idea de lo que hablo: Elysium in the Blue Sky, You will recall our names y Drifting Soul.Con todo lo que he expuesto creo que queda claro que amo este título con locura y no puedo hacer más que rogaros que si contáis con una Nintendo Switch le deis una oportunidad al que considero mi juego favorito de todos los tiempos. Muchas gracias por leerme.