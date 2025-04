WWE 2K19 - Articulo

Hola gente en anteriores artículos les hable sobre la NBA y hoy les quiero hablar de otro título desarrollado por la misma compañía de 2k Sports junto a Visual Concepts. El día de hoy les presento el título de lucha libre por excelencia WWE 2K19. En este artículo hablaremos sobre el Juego, Historia, Jugabilidad, Grafica, Optimización entre otras cosas que si te gustan los juegos de este tipo como a mí te va a fascinar. Otra cosa importante que comentar no voy a hablar del WWE 2K20 porque primeramente no lo he jugado y segundo es un juego lleno de Bugs, Crasheos, Errores en fin una decepción total en comparación con su antecesor el WWE 2K19. Así que sin más que decir. Vamos a comenzar en el que por lo menos para mí es el mejor juego de lucha libre que puedes encontrar en el mercado actualmente.

Primero que todo vamos a comenzar hablando un poco sobre el juego este juego fue desarrollado por Yuke's y Visual Concepts junto a 2k Sports y lanzado 9 de octubre de 2018. Este es un título que es compatible casi en todos los dispositivos de juego más comunes en los que podemos encontrar PS4, XBOX ONE Y PC. Este juego esta mucho mejor optimizado y desarrollado que su predecesor el WWE 2K20. Y esto no lo digo yo. Si vas a Steam y escribes WWE 2K20 verás todas las críticas que tiene esta nueva entrega. Bueno dejando atrás el WWE 2K20 vamos a enfocarnos en este título.Este título tiene nuevos modos de juego que las entregas anteriores no tenían y eso le da una fuerte ventaja ante ellas. Los modos de juego de este título son:que en este modo se encuentranque es un nuevo modo de juego de esta entrega junto aque es un modo un tanto peculiar ya que los jugadores tienen cabezas gigantes como el nombre lo indica. Después tenemos el modo deque dentro de este modo están los 1vs1, 2vs2, Triple Threat, Fatal 4-Way, 5 Man, 6 Man, 8 Man, Royal Rumble, Handicap y Torneo también está el modo de. Más adelante tenemos un modo de juego bastante popular en estos títulos llamadoque tanto en el NBA como en el WWE son unos de los más populares entre la comunidad del juego. Pero esto no se queda aquí y es que todavía tenemos más modos de juego para que la diversión nunca se acabe. Y es que podemos encontrar el modo de juegoy el modopara librar batallas épicas contra otros jugadores en línea.Pero también tenemos Lasque en este apartadopuedes crearte tu jugador con las características que prefieras. También más adelante en otro apartado podemos encontrar Lasque como el nombre lo dice son creaciones creadas por la comunidad de WWE. Ya que nos informamos sobre los modos de juego de este título vamos a pasar a otro apartado.

Ahora en este apartado vamos a comentar un poco sobre la historia de este título. En WWE 2K19 nos trae un modo historia narrativo. Como ya es costumbre en los juegos de 2k, En el modo de Mi Carrera debemos crear nuestro propio luchador a nuestro estilo y después tenemos que llevarlo a la cima de la WWE.

Bueno chicos llegamos a la gráfica y para los que les preocupaba que fuera mala aquí vengo a decirles que no podrían estar mas equivocados y es que tiene una gráfica de otro mundo con detalles en el entorno y los personajes totalmente alucinantes. Si quieres comprar este título ya no te tienes que preocuparte de que la gráfica sea mala por que es una de las mejores de todos los títulos de la WWE.





Que sería de un juego de este estilo sin una buena jugabilidad y por esto y más razones su predecesora el WWE 2K20 fue un rotundo fracaso. Pero no es el caso de esta entrega ya que según los usuarios supera por mucho a la jugabilidad del 2k20 sin mencionar que en el 2k20 está lleno de bugs y crasheos. Ojo no quiero decir que este no tenga ya que ningún juego es perfecto en mi opinión. Pero este posee una mayor estabilidad y mejor optimización que su predecesora.





Chicos llegamos a un apartado muy importante al menos para los usuarios de PC. Ya que los de PS4 Y XBOX no tendrán muchos problemas en este apartado. Y debo decirles que aunque no sea el juego mas optimizado del mundo si tienes una PC mas o menos decente te puede correr bien aqui les voy a dar los requisitos mínimos y recomendados para que si se piensan comprar el título no se lleven una decepción.



Requisitos Mínimos



Sistema Operativo: 64 bits: Windows 7

Procesador: Intel Core i5-3550/AMD FX 8150

Memoria: 4 GB de RAM

Tarjeta gráfica: GeForce GTX 670/Radeon HD 7850

DirectX: versión 11

Almacenamiento: 50 GB de espacio disponible



Requisitos Recomendados



Sistema Operativo: 64 bits: Windows 7, Windows 8 (8.1) o Windows 10 (últimas actualizaciones)

Procesador: Intel Core i7 3770/AMD FX-8350

Memoria: 8 GB de RAM

Tarjeta gráfica: GeForce GTX 770/Radeon R9 290

DirectX: versión 11

Almacenamiento: 50 GB de espacio disponible

Bueno que les puedo decir que no les haya dicho. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto se agradece bastante y en mi opinión recomiendo este juego totalmente para los fanáticos de la WWE y si no eres un fanático dale una oportunidad que no te defraudará. Espero que este artículo les haya sido de ayuda y de utilidad. Ya dicho todo aquí me despido. Hasta la próxima gente.