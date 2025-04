Introducción:

Hola una vez más comunidad de Gamehag, Aquí Alejandro Yala.

Hoy hablaremos de We Happy Few es una aventura distópica hippy muy rara y espeluznante con temas de DROGADICCION. ¿Qué pasaría si la mayoría de la población estuviera loca por una "píldora feliz" llamada Joy todo el tiempo, negándose a aferrarse a la realidad? Puede parecerse a la ciudad de Wellington Wells, que tienes la tarea de sobrevivir cuando empiezas el juego. Estás fuera de tu Alegría, y estás empezando a ver el mundo por lo que realmente es.

Dicho esto, vas a necesitar ayuda para conseguir tus piernas de mar en este "nuevo mundo valiente”, por así decirlo. Si estás buscando comenzar en We Happy Few, ten en cuenta estos consejos importantes, ya que serán absolutamente parte integral de tu supervivencia si quieres volver a ver la luz del día como un "Downer".

Desarrollo:

We Happy Few es un juego de supervivencia roguelike en primera persona de Compulsion Games. Es una historia de un grupo valiente de personas moderadamente terribles tratando de escapar de una vida de negación alegre. Situado en una ciudad Retro futurista alimentada por drogas en una Inglaterra alternativa de los años 60, los jugadores tendrán que mezclarse con sus otros habitantes, que no se gustan de las personas que no cumplen con sus reglas no tan normales.









A continuación, voy a dictarte un par de consejos que te ayudaran a mantenerte cuerdo y vivo en este mundo plagado de sustancias desconocidas y muy peligrosas…

¿ESTAS LISTO? ENTONCES VAMOS.

Lucha de manera eficiente:

Aunque usted puede hacer todo lo posible para evitar conflictos en We Happy Few, a veces es inevitable. El combate puede ser implacable si no sabes lo que estás haciendo, y no puedes correr en balanceo. Tendrás que ralentizar las cosas y tomar peleas de una en una si tienes alguna esperanza de sobrevivir.









Para empezar, asegúrate de estar siempre equipado con tu arma más formidable. Al principio del juego obtienes un arma para equipar, y es tu trabajo asegurarte de que esté en el nivel de durabilidad más alto que puedas alcanzar en todo momento. No pierdas de vista que sus niveles disminuyen con el tiempo y cámbielo por uno diferente fuera de la batalla. No te molestes en intentar hacer esto durante la batalla, porque solo invitarás a golpes adicionales de tus oponentes.

Si no tienes que acercarte a un enemigo y enredarte con ellos directamente, entonces no lo hagas. Cada vez que puedes optar por un derribo sigiloso, siempre vale la pena. Incapacitar a un enemigo es mejor para ti de todas las maneras posibles.









Sin embargo, a veces no podrás hacer eso. Cuando estés caminando bien equipado, emplea algunos de los mismos consejos de combate que usarías en otros juegos, a saber, aquellos con zombis y aquellos en los que pretendes acumular disparos a la cabeza. Apunta a la cabeza y aléjate de los Wastrels y otros enemigos que se te acercan, y estarás sentado más a menudo que no.

Por último, considera optar por ataques cuerpo a cuerpo y bloqueos siempre que sea posible para conservar la resistencia de la munición, y todo lo que potencialmente te puedas agotar en el juego. La resistencia es un recurso importante, y cualquier acción física la agotará. Asegúrese de alejarse cuando pueda recargar el medidor. De esa manera estarás luchando en forma por el próximo enemigo que se aletea.









Aproveche al máximo el saqueo y la fabricación:

Esto puede parecer algo así como una falta de cerebro en un mundo distópico, pero la elaboración es extremadamente importante. Asegúrate de recoger tanto como sea posible de los cadáveres, incluyendo componentes de fabricación, alimentos, suministros y varios otros artículos que encontrarás esperando en la periferia de varias áreas en el juego. El saqueo te mantendrá con vida, porque tiene que hacerlo.









Sin embargo, tendrás que barrer el mundo que te rodea para tener suficientes restos y objetos con los que hacer cualquier cosa. Busca absolutamente todo lo que puedas y construirás tiendas que te permitirán crear casi cualquier cosa a través de recetas desbloqueables.

Cuando hayas recopilado suficientes recetas, puedes comenzar con rudimentarios hasta tareas de fabricación más complejas. Para crear, puedes hacerlo desde el menú, buscar mesas de artesanía mecánica o una estación química para armar el objeto. La mayoría de los consumibles y la ropa se pueden hacer a través de su menú de juego en la pestaña De fabricación.

Busca mesas de artesanía mecánica en el mundo, con sus acentos amarillos brillantes y otros colores. Dirígete a ellos y comienza a crear armas, herramientas, trampas y mucho más con objetos que hayas descubierto en el mundo. Sólo tienes que seleccionar una receta y salir de allí.

Finalmente, sus antisépticos y otros artículos médicos tendrán que ser creados en las estaciones químicas. Busca estos para asegurarte de que tienes un montón de tiendas de artículos importantes a tu disposición, porque no puedes simplemente hacerlos desde el menú como el resto de tus artículos básicos. Todo es muy simple, pero debes buscar constantemente objetos en tu entorno, o estas mecánicas de fabricación serán inútiles. El juego sólo puede hacer mucho por ti, después de todo.









Practicar el autocuidado:

El combate y la artesanía son extremadamente importantes, pero también lo es cuidarse a sí mismo. No importa el personaje en el que estés jugando, tendrás que vigilar los signos vitales importantes que se describen en el juego: tu salud, alegría, pérdida de memoria, fatiga, hambre, sed y otros atributos, como tu resistencia. La salud es algo obvio que debes arreglar: necesitas curarte y asegurarte de que no te lastimen constantemente.





Y lo que es más importante, es necesario alimentarse y beber bebidas de vez en cuando. El agua es lo suficientemente fácil de encontrar, y se puede utilizar una cantimplora para ayudar a que este proceso sea más fácil. Hay un montón de diversos alimentos que se pueden encontrar enclavados en todo el mundo (esto se remonta a la sugerencia de elaboración) para asegurarse de que no está sentado con hambre todo el tiempo.

Por último, la resolución de problemas de fatiga se puede hacer durmiendo en una cama en una casa segura. Le ayudará a volver a ponerse de pie lo suficientemente rápido, pero no negará el hecho de que todavía necesita beber o comer. Todas estas cosas, como en la vida real, todavía importan y llevan una cantidad significativa de peso. Algunos de los otros factores entran en juego más adelante en el juego, pero estos son los medidores más importantes que tendrá que mantener un ojo en si desea llegar tan lejos en We Happy Few.





En conclusión:

Este juego parece complicado de entender al principio y seré franco lo es, también me costó, pero logre completarlo, no quise dar muchos spoilers y solo me concentre en dejar la información mas importante a cerca de las mercancías que maneja We Happy few.

Con estas últimas palabras voy a concluir con el artículo, pero no sin antes dejar una pequeña canción que les ayudara a ver mejor un poco de la trama del juego, aquí abajo se las dejo:

Y ahora yo me despido por hoy Comunidad de Gamehag, cuídate mucho, yo soy Adolfo Yala y nos veremos hasta la próxima =)