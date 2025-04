Way of the Passive Fist: Un nuevo clásico.

Way of the Passive Fist es un juego de acción ambientando en un mundo apocalíptico al mejor estilo Mad Max con novedades en la jugabilidad que seguramente nos hará pasar un buen rato.





Way of the Passive Fist ó Way of the Passive Fist: New Dawn luego de una gran actualización, es un juego no muy conocido que trae un poco de aire fresco a los Beat

'em

up copiando el bloqueo

(parry)

de los juego de lucha visto por primera vez en Samurai Shodown II pero que se hizo popular con Street Fighter III poniendo como base jugable este sistema de defensa interactivo basado en la sincronización en detrimento del bloqueo normal que penalizaba con una leve merma de energía.



En el video a continuación se puede ver uno de los momentos más icónicos en la historia de los video juegos de lucha haciendo uso del parry.









Way of the Passive Fist invierte la mecánica de pelea y debemos dedicarnos a bloquear y esquivar para rematar con un simple empujón una vez que el enemigo ya no tenga energías.

timing ó sincronización correcta contra los adversarios es de los más original que le ha sucedido al género en los últimos años.







La jugabilidad se basa en bloquear los ataques enemigos provocando que el oponente quede exhaustos, donde aprovecharemos para liquidarlos sin el menor esfuerzo. Si bien pueden aparecer varios adversarios en pantalla siempre se turnarán para atacarnos de a uno. Puede que no suene divertido pero la atención que debemos de prestar para tener eló sincronización correcta contra los adversarios es de los más original que le ha sucedido al género en los últimos años.

Además también tendremos la posibilidad de esquivar las embestidas de los enemigos corpulentos ó lanzamientos de armas filosas como dagas ó boomerangs, devolviendo el ataque.





Way of the Passive Fist toma como referencia y homenajea antiguas películas japonesas de samurais inválidos como Zatoichi ó de origen chino El luchador manco de 1971. La historia transcurre en un futuro lejano y en otra galaxia en el desértico y abandonado planeta Zircon V, que se encuentra demasiado cerca la estrella del sistema.





Para guardar la partida tendremos distintos punto de control ó checkpoint que debemos activar para dejar registrado el progreso. Al finalizar las distintas escenas que componen la fase ganaremos puntos ya sea por tiempo y cantidad de enemigos abatidos.

Nuevas habilidades irán apareciendo como el dash para acelerar el paso y escapar ó aumento en la cantidad de vida, entre otros.



Con nuevas actualizaciones se ha agregado un nuevo modo de juego llamado New Dawn aunque solo se activa recién al finalizar la campaña principal y agrega 5 nueva fases.

La traducción al español no es muy buena y al protagonista s

e lo conoce como lo errante aunque podríamos rebautizarlo como el exiliado ó el vagabundo quien está en conflicto con los

devotos del sol

,







la historia se irá contando en los sucesivos capítulos.

Si bien los enemigos no son muy variadados, hay versiones alternativas que nos presentan un nuevo desafio porque la secuencia de ataque puede cambiar en técnica y en velocidad, teniendo que volver a aprender nuevamente el ritmo de defensa.

La música es marchoso como característica del género. Visualmente es un juego colorido y llamativo de tipo caricaturesco, muy de la escuela de los salones recreativos ó 16 bits. Si te gustan los juegos de combate a puño limpio Way of the Passive Fist es mi recomendado para la comunidad de gamehag con una vuelta de tuerca más que interesante.