Warframe: el mejor free to play del mundo

Warframe un titulo free to play, que se encuentra en las pataformas de: PC, PS4 y XBOX ONE, es juego muy recomendado que te va a traer horas de diversion y entretenimiento llevado de la mano con un monton de acción, disparos y locura o al mas puro estilo ninja, intentando ser sigiloso.

Y no nos olvidemos de la customizacion del personaje,a lo largo del juego nosotros podremos cambiar tanto el color como su arsenal y dispararlo de las formas menos convencionales posibles, haciendo acrobacioas, deslizandonos por el piso, corriendo por la pared o a mitad de un salto, saliendo totalmente de los estadares de shooters en tercera persona.

Buenas tardes, dias y noches.

En warframe somo unos de los pocos "tenno" que quedan en la galaxia y al ser los protagonistas debemos de restablecer la paz y pelear contra greeners, corpus, infestations, etc.(este es mi warframe, y por si me quieren agregar: lifluc)Al principio nos darán a elegir entre tres "warframes", cada uno con sus características y habilidades únicas. Tambíen tendremos la opción de elegir nuestra arma primaria, secundaria y de cuerpo a cuerpo.Cuando empecemos a jugar y teminemos la aventura principal, con lo cual desbloquearemos todas las opciones de nuestra nave, tendremos que seguir haciendo misiones para desbloquear otros planetas.Al ser un juego "free to play" tiene minipagos incluidos, lo que no lo hace un "pay to win", aparte esos objetos de pagos pueden conseguirse sin gastar dinero real, tan solo hay que jugar.Warframe puede hacerse mas divertido aun, si se juega con amigos, aunque no quita el echo de que tambíen se disfruta en solitario.Hablemos un poco sobre otros aspectos: como los graficos, la banda sonora y la jugabilidad.En lo que refiere a banda sonora, es bastante escasa y repetitiva, a pesar de eso, no es una molestia auditiva, casi no te das cuenta.Sus graficos son simples y bonitos, y hago enfasis en simple y bonito, se ven bastante bien a pesar de ese echo, son bastantes llevaderos a pesar de no ser de ultima generacion.Y en cuanto a la jugabilidad... es algo que tendrian que experimentar ustedes, pasa de ser algo calmado a algo bastante frenetico, que en ocasiones no sabes ni en donde estas. En pocas palabras: una maravilla.En conclusion: es un juego bastante fuera de los común, alocado, divertido y en el cual no vas a desperdiciar tiempo, asi que pruébenlo que no se van a arrepentir de nada.