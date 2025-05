Warframe - Un juego que no es para todo el mundo

Warframe es un juego cooperativo en 3ra persona con una historia ambientada a lo futurista, donde tendremos que crear warframes, armas y subir de reputación con ciertos grupos para ganar recompensas. Somos un ser llamados Tenno y tenemos que ir descubriendo quién somos, de donde venimos y cual es nuestra misión

Por qué Warframe no es un juego para todos?Sencillo. Warframe es un juego con una historia que no está completada al 100%, sin embargo tiene un contenido abrumador el cual puede asustar a cualquier persona nueva en los juegos. Este juego al empezar no explica nada, te dice que tengas armas y mates todo, pero warframe es muchísimo más que eso, y es por eso que muchos new players se van temprano, porque no saben qué hacer, a dónde ir. Esta es también una de las razones por la cual warframe tiene una tasa algo baja de jugadores retenidos.Warframe es un juego de FARMEO, y no todas las personas tienen el tiempo y deseo de dedicar horas y horas diarias a warframe, además de que en todos los juegos de farmeo, son repetitivos: Haces una misión, no te sale el objeto que querías o no cumpliste tu objetivo, debes repetir. Quién no se asustaría al ver a los jugadores veteranos con 2k/3k de horas? Y lo repetitivo que pueda llegar a ser desencanta a muchos jugadores, haciendo que estos se vayan del juego.Los mismo desarrolladores están claros de que su juego no retiene los suficientes jugadores en el tiempo, lo han intentado "mejorar" pero tampoco es que haya servido de mucho. Otro punto es que últimamente los desarrolladores han bajado la dificultad del juego significativamente, y en las partes donde van veteranos a jugar, también puede entrar un jugador nuevo y hacer nada. Por ejemplo Lanza Escarlata, muchas personas iban solas porque si iban en público encontraban personas de Maestría baja que no aportaban nada al equipo. Este tema también pone en la mesa que últimamente no han sacado contenido de "dificultad" o para veteranos.No obstante a lo anterior, Warframe es un muy buen juego (tengan presente que lo anterior es el por qué warframe no es para TODO el mundo). Aquí les caen 5 razones por las cuales deben probar warframe:1- Es free2play. Es totalmente free2play, tiene moneda de paga como todo juego, pero esa moneda de paga se puede conseguir medianamente fácil a través de el comercio del juego y no hay algo que no se pueda conseguir farmeando o tradeando.2- Tiene un amplio contenido. Si decides quedarte a jugar este título, tendrás aseguradas cientos de horas debido a su gran contenido y una historia muy buena e interesante.3- Su variedad y personalización. Va de la mano con lo anterior, actualmente hay 42 personajes diferentes para usar y aprovechar (estos se llaman warframes), cada uno de estos cuenta con 4 habilidades únicas que hacen de la jugabilidad algo MUY personalizables. Puedes ser flash, ir a puñetazos, usar puras espadas, controlar a tus enemigos, destruirlos en segundos, tanquear, farmear, hay warframes de todo tipo y para todas las situaciones, y cabe destacar que ningún warframe es malo, todos tienen una función y modo de juego único.A esto se le suma una gran cantidad de armas, tanto primarias, secundarios y melees como cañones, alas, mascotas y compañeros. Todos con una particularidad única y uso para cada misión que quieras hacer.4- Cooperativa y rejugable. Warframe cuenta con una buena cantidad de jugadores y aunque seas novato, estes en el 1er planeta y lleves 1 hora de juego, siempre habrá alguna persona en esa misión que tanto te cuesta hacer aunque sea de nivel bajo. Hay clanes donde recibes ayuda e incluso objetos, puedes armar partys e ir con tus amigos, pedir a alguien de mayor nivel que te lleve a alguna misión no disponible en tu nivel y otras cosas más.5- La historia. Warframe tiene una historia super interesante y atractiva. Te remonta años atras, a traiciones, alianzas, primes, niños, transformaciones, y plot twist. Vas descubriendo poco a poco tu pasado, quién eres y cuál es tu misión, y hay que analizar, escuchar atentamente ya que hay mensajes ocultos o información no tan a la vista.EXTRALos gráficos. Warframe tiene unos graficasos, animaciones fluidas y tan geniales que te sientes increíble, como si entraras al juego, explosiones, movimientos y texturas que sinceramente enamoran.Hasta aquí este pequeño artículo, espero les haya gustado.