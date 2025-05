( 2 ratings)

Warframe - El mejor Shooter F2P actual

Un pensamiento mio que tengo sobre mi juego favorito, Warframe. En el futuro lejano de Warframe, eres un ninja espacial que se ha despertado de un largo sueño para encontrar el sistema solar en desorden. Armado con una variedad de emocionantes poderes, debes luchar contra un ejército de clones en descomposición, científicos con mentalidad tecnológica, mutantes y otros enemigos increíbles. Todo el juego es gratis, pero es tan bueno que gasté cien dólares en él y no me arrepiento ni un centavo.



Para mí, es un motivo de orgullo no gastar dinero en juegos gratuitos. Gastar dinero significa ceder a sistemas diseñados para manipularme; se siente como perder Ese recordatorio constante sobre los jugadores para comprar, comprar o comprar es como un cine interrumpiendo una película cada pocos segundos para recordarles a las personas que pueden comprar palomitas de maíz y refrescos cuando lo deseen. No ceder a los anuncios parece ganar contra una experiencia intrusiva y desagradable.



El Warframe de Digital Extremes es diferente, lo suficientemente diferente que compré Prime Access y algo de platino. En total, he gastado alrededor de $ 100 en el juego, algo que nunca antes había hecho para un juego gratuito. Sentí que Warframe valió la pena.



Sin embargo, no tiene que pagar, y el juego no siempre cuelga la opción de pagar en su cara. Los únicos recordatorios de que debe gastar dinero se encuentran en los menús de personalización o en la tienda, que es una consola en su nave que puede ignorar fácilmente.



Warframe no se preocupa por el equilibrio. ¡Eres un ninja espacial rudo, después de todo! ... Lo bueno de ser dominado es que, dado que todos están dominados, nadie lo está.

El juego multiplataforma gratuito es un juego de disparos con algunos de los símbolos de un MMO. Se lanzó en 2013 y ya está disponible para PC, PS4 y Xbox One, donde se actualiza periódicamente. Como un ninja espacial recién despertado llamado Tenno, tu trabajo es volar alrededor del sistema solar haciendo cosas de ninjas espaciales como asesinatos, espiar a personas, robar información y realizar sabotajes. Cada ubicación y tipo de misión sigue siendo la misma, pero las misiones en sí mismas son un tanto aleatorias. El juego se basa en un sistema de fichas al azar para mantener las cosas frescas. Su base de operaciones, y su menú principal, es su nave.



Cuando inicias sesión, estás sentado frente a la consola de comandos, que te permite seleccionar a dónde quieres ir en el sistema solar. A tu derecha está la tienda. A tu izquierda está el códice. Detrás de ti, más profundo en la nave, hay otras estaciones, como la fundición que te permite construir armas o la armería que te permite equipar y modificar tus marcos.



Ah, correcto, marcos. Los warframes epónimos funcionan como clases de caracteres, excepto que en lugar de estar bloqueados en una clase por personaje, puedes intercambiar cuadros a voluntad, con cada frame teniendo cuatro poderes únicos. Para una misión, es posible que desee ejecutar el marco de apoyo Trinity, que puede curar en masa a todo el equipo o proporcionar habilidades de energía vampírica para garantizar una regeneración rápida. En la próxima misión, es posible que desee jugar como Ember, cuya increíble habilidad World on Fire quema a todos los enemigos dentro de un radio masivo.



Obtienes warframes al derrotar a los jefes y obtener sus partes o al completar algunas de las grandes búsquedas del juego. Los Warframes no son solo un buen truco o idea de marca, sino una buena opción de diseño. Dos buenas ideas los hacen geniales: primero, están dominados, y segundo, tienes que perseguirlos.



Warframe no se preocupa por el equilibrio. ¡Eres un ninja espacial rudo, después de todo! En lugar de empujar a los jugadores a través de una rutina larga y sin sentido, Warframe proporciona a los jugadores toneladas de poderes increíbles e increíblemente destructivos. Me encanta correr Frost, un armazón que lanza una enorme explosión de hielo, congela todo a su alrededor y mata a la mayoría de los enemigos de bajo nivel. Jugar como Frost se siente como correr como un arma nuclear táctica. El poder destructivo que se ejerce es impresionante, pero eso es cierto en cada fotograma. El poder de Valkyr es invulnerabilidad. Viene a expensas de las armas a distancia, pero está bien, porque como un ninja espacial, tus espadas son tan geniales, si no más frías, que tus pistolas.



Lo bueno de ser dominado es que, dado que todos están dominados, nadie lo está. El poder que ejerces te hace sentir como si realmente fueras un ninja espacial rudo, porque estás matando a muchos enemigos de manera rápida y eficiente. Otros juegos de ciencia ficción, como Mass Effect 2, te obligan a ponerte a cubierto por falta de salud y te enfocas en pequeños grupos de enemigos. No hay sensación de letalidad o mal funcionamiento cuando su personaje se siente como si estuvieran hechos de papel higiénico empapado, mientras que los enemigos pueden durar toda una revista de disparos. Warframe entiende esto, por lo que cada cuadro se siente divertido de jugar, ya que cada cuadro tiene capacidades potentes y exageradas.



Un amigo mío recogió recientemente uno de los warframes más difíciles de obtener, Ivara. Al principio no le gustó, hasta que se dio cuenta de que, entre otras cosas, podía usar sus habilidades para crear tirolinas en cualquier parte del mapa. Ivara alteró drásticamente su movilidad y la capacidad de daño de nuestro equipo de bomberos, lo que nos permitió navegar a través de contenido que anteriormente había sido demasiado desafiante.

Casi siempre tienes algo que hacer. ¿Quieres crear este marco? Genial, persigue a ese jefe. Oh, ¿necesitas algunos materiales para construir esas partes? Vayamos a esta ubicación y obtengamos algunos materiales. ¡Pero espera! Hay una alerta para algo que necesitas. Mejor hazlo realmente rápido. Siempre hay algo que hacer si lo desea, siempre hay algo para encontrar y beneficiarse.



No existe la posibilidad de obtener un arma que esté por debajo de su nivel, ya que todas las armas de fuego y todos los armazones se crean iguales. Todo está dominado, y todo se obtiene fácilmente. Warframe nunca pierde el tiempo con misiones extremadamente largas con malas gotas. No hay lugar para la desilusión. Es un juego sobre el impulso.



Eso es Warframe en pocas palabras. Es un juego que te permite sentirte como un rudo al darte enormes cantidades de control sobre la forma en que juegas. ¿Quieres pasar 10 minutos con el juego? Tienen en él. ¿Quieres usar una clase completamente diferente? ¡Por qué no! La mayoría de los juegos te permiten crear un personaje: un cazador o un soldado o un brujo, o lo que sea, y estás atrapado en eso. Si quieres más personajes, tienes que volver a jugar la historia completa y subir de nivel un nuevo personaje desde cero. Warframe es mejor: te ofrece la capacidad de desbloquear hasta 29 clases diferentes con cuatro habilidades cada una y cambiar entre ellas a voluntad. Además, tiene un extenso sistema de modificación que te permite personalizar radicalmente tus personajes y cargas de armas.



Ojalá hubiera más juegos como Warframe. Me gusta poder saltar por unos minutos y sentir que progresé tanto como me gustaría iniciar sesión durante unas horas y sentir que hice muchas cosas diferentes. Me encanta poder elegir un botín específico y hacer un progreso concreto hacia eso. Me encanta cómo todas mis habilidades parecen diferentes e interesantes. Utilizo una combinación de mis habilidades, mods, armas y las habilidades de mis amigos para pasar un buen rato.



Warframe tiene sus problemas, claro. Me sentí más como un ninja en Metal Gear Rising. Los enemigos fueron más divertidos de luchar en Gears of War. Las armas son mucho más satisfactorias en Halo. Como persisten los juegos en línea, sin embargo, creo que es el mejor en este momento. Es gratis, y está disponible en casi todas las plataformas de juegos importantes que hay. Definitivamente dale una oportunidad.