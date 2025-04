Warcraft III Reforged (Opinión y Análisis)

Aclaración Otra Vez:

Hoy traigo un análisis de una de las remasterizaciones más esperadas por los fans desde hace mucho tiempo y que salió hace casi nada: Warcraft lll Reforged, sin más que agregar, comencemos:





Warcarft lll Reforged es una nueva versión mejorada gráficamente del videojuego Warcraft lll: Reign Of Chaos y su expansión The Frozen Throne que salió en el año 2002 desarrollado y distribuido por Blizzard Entertainment para Windows Microsoft y Mac. Warcarft lll Reforged salió a la pre-venta hace más de un año y fue lanzado el 28 de enero del año 2020.

Creo que todos los que hemos tenido la suerte de poder jugar a Warcraft lll y su expansión estábamos esperando esta remasterización, y es que ya han pasado 18 años de este, así que obviamente nuestras expectativas son muy altas ya que no esperábamos un remodelado por completo con gráficas actuales y en HD. Obviamente lo han sabido hacer muy bien, se remodelado del juego en su totalidad, los diseños, añadieron filtros e inclusive se han añadido objetos, consiguiendo así un buen resultado, pero…







A pesar de que el resultado fue muy bueno gráficamente, Blizzard cometió errores garrafales en contra de los fans como siempre, además de que el videojuego cuenta con bugs que se esperan que se resuelvan pronto como por ejemplo las pantallas de carga que se fragmentan o se sobreponen una encima de la otra, errores en el multijugador, se cae el mapeado, entre otros, a ver son bugs pequeños y fastidiosos, pero no te hacen la jugabilidad imposible, aunque repito, si son fastidiosos. También se reportaron fallos en las animaciones que pegan saltos de cámara sin sentido alguno o que las acciones que están haciendo los personajes cambian de la nada, además de que las animaciones no son fluidas.

La jugabilidad se tocó poco y nada ya que se trata de una remasterización y no de un remake, solo se agregaron algunas funciones que pasan casi desapercibidas, solo se han retocado detalles mínimos como los iconos, distribuciones y algún agregado en la jugabilidad. Otro de los agregados, o mejor dicho cambios, fue el doblaje, se añadieron voces nuevas y se cambiaron otras, esto a los fans no nos cayó del todo bien, pero al fin y al cabo solo es cuestión de acostumbrarse. Obviamente se mantiene la historia tal cual estaba, cosa que se les agradece de no haber retocado nada de esto.

Algo muy bueno a aclarar, es que el videojuego funciona muy bien en calidad baja, logrando así que las personas que no tienen una computadora potente se les permita disfrutar de la remasterización si perder tanta calidad a costa de FPS. También cuenta con la opción de poder cambiar el juego al modo original en el menú de opciones, cosa que si vamos al caso no tiene tanto sentido, pero se puede ver la gran diferencia entre la versión del año 2002 y la versión de este año.





Ahora aclarado todo esto vamos a hablar de los errores de Blizzard y la falta de respeto que hay para los fans, las decisiones de la compañía no tienen sentido, ya que nos prometieron una cosa y termino siendo algo totalmente distinto y lamentablemente no solo hicieron esto con Warcraft lll. Prometieron escenas de video nuevas que inclusive salieron algunas inéditas durante la Blizzcon 2018, todas fueron descartadas y simplemente pusieron las clásicas escenas con mejores gráficos.

Los servidores como los conocíamos del Warcraft clásico los han eliminado, para el que no sabe la versión clásica contaba con un gran soporte para la comunidad, logrando así crear clanes y se podía tener contacto con todos los jugadores, ahora tanto los servidores del juego clásico como el remasterizado comparten servidor haciendo que las funciones sociales sean imposibles, esto no afecta la jugabilidad en sí, pero han eliminado la comunidad del juego casi por completo, o al menos, no es como era antes. Tampoco hay tablas de clasificación y tampoco existen los clanes.

Algo realmente penoso que han hecho y realmente me parece nefasto son sus políticas de licencia y derechos de autor. Warcraft lll gracias a su editor de mapas y a la comunidad dio a luz a grandes juegos como DOTA, pero desde ahora todo lo que se cree a partir del editor y las herramientas del videojuego, pertenecerá a Blizzard, sin excepciones. Repito, todo esto en si no perturba la jugabilidad, pero las decisiones que está tomando Blizzard en contra de sus fans cada vez son peores y ya se puede ver cómo les está volviendo todo.









Conclusión

El juego en si es muy bueno, a pesar de los pequeños bugs que tiene, es un título disfrutable, pero con respecto a la compañía creo que están en las ultimas sinceramente, han perdido todo el respeto que teníamos los fans, no solamente de Warcraft si no en general de todos sus juegos, hicieron y hacen lo que quieren, ponen sus juegos a precios altísimos cuando ni siquiera cumplen las expectativas deseadas y les mienten a la comunidad diciendo que van a hacer un juego y te terminan lanzado otro totalmente distinto como es el caso de Warcraft lll Reforged, claramente Blizzard ya no es ni la sombra de lo que alguna vez fue y eso es muy triste.

