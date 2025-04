Viernes 13 - El videojuego

Hola gente de gamehag, aquí Lentero, trayéndoles esta vez un artículo sobre Viernes 13, pero no la película, si no el videojuego, también podríamos decir el juego que tiene más bugs que jugadores pero eso ya es otro tema. Viernes 13 es un juego de supervivencia basado en su película y su gran villano, Jason. Este juego fue creado por IIIfonic y publicado por Gun Media el 2017, el juego se puede jugar en PC, Play 4, Xbox One y Nintendo Switch. Sin nada más que decir, empecemos.

El juego.

Viernes 13 es un juego de supervivencia online, donde se juegan partidas en diferentes mapas semi - abiertos, o, mejor dicho, BASTANTE abiertos. El juego consiste en siete supervivientes que tienen que encontrar la forma de escapar de un recinto por una de las dos salidas, y tienen que ayudarse entre sí para lograrlo, y un asesino que su misión es impedir que estos supervivientes escapen, viéndose en la obligación de matarlos porque su madre le controla la mente y le atormenta con su voz, pidiéndole a gritos que los mate a todos. El periodo de tiempo en el que se desarrolla el juego es por los años 90'.





Jugabilidad

Bueno, como ya expliqué en el párrafo anterior el juego tiene una modalidad 7 contra 1 (7 supervivientes contra 1 asesino), pero que es exactamente lo que tienen que hacer estos supervivientes, que pueden hacer y cómo, y de igual forma que tiene que hacer el asesino, a continuación lo veremos.



Supervivientes: Los supervivientes juegan en tercera persona, y como ya bien dije, tienen la misión de escapar del recinto para evitar ser horriblemente masacrados por el terrible Jason. Tendrán los supervivientes que ir recorriendo el mapa en busca de loot dentro de las casas, el loot puede ser armas para noquear a Jason y ganar segundos, una navaja que te salva de la muerte si es que Jason te atrapa, un mapa (con el cual puedes ver el mapa, si no, no puedes, obvio), una radio portátil, con la que puedes comunicarte con tus compañeros de equipo que también la tengan, y un spray curativo por si Jason te hiere puedes curarte. Hay varias formas de escapar del recinto, algunas de ellas son:



Reparar el coche: Los supervivientes tienen la opción de reparar el coche para poder escapar, pero no es tan fácil como parece, pues para reparar el coche necesitas encontrar la batería, que puede estar en cualquier casa alrededor del mapa, la gasolina, que al igual que la batería, puede estar en cualquier casa, y las llaves, que pueden estar en algún cajón de cualquier casa alrededor del mapa, si, suena bastante complicado ya que el mapa es muy grande, pero recuerda que el juego se basa en el trabajo en equipo... A veces.



Reparar el bote: También puedes irte por el agua, pero es menos recomendable ya que Jason es más rápido por el agua que por tierra, pero si te atrae el riesgo, puedes reparar el bote, pero para repararlo tendrás que buscar la hélice del bote, que se encuentra en una casa aleatoria, y la gasolina del bote, que se encuentra en otra casa aleatoria, esta vez no será necesaria una llave, ya que el bote se prende directamente desde el motor.



Llamar a la policía: Puedes buscar el fusible que se encuentra en algún cajón de alguna casa del mapa, al tener el fusible, puedes ir a reparar la cabina del teléfono y llamar a la policía, después de llamarla, tendrás que esperar cinco minutos aguantando a Jason, y cuando llegue la policía tendrás que ir hacia una de las dos salidas, ojo que la policía aparece en una salida, asique tendrás que mirar el mapa para saber dónde aparecieron.



Llamar a Tommy Jarvis: Esto no lo consideraría una salida como tal pero puede llevarte a ganar la partida, si encuentras la casa con la radio, podrás llamar a Tommy Jarvis, que será un jugador que haya muerto a manos de Jason, ojo, solo los dos primeros jugadores que murieron en manos de Jason tendrán la posibilidad de jugar como Jarvis, no hay otra forma, ¿y porque llamando a Jarvis puedes ganar?, la respuesta es porque si vas a la cabaña de Jason (que es donde él inicia la partida), encontraras el suéter de su madre, que solo lo puede coger un jugador con un personaje chica, después de tener el suéter, si logran a puro batazo limpio quitarle la máscara a Jason, entonces Jarvis, junto con el jugador que cogió el suéter, podrán matar a Jason, con una condición, que Jarvis tenga un machete o un hacha, de otra forma no se puede, pero si llegara Jarvis a tener una de esas dos armas, entonces el jugador con el suéter podría usarlo para hacerse pasar por la madre de Jason, este caería de rodillas al suelo y Jarvis tendría la opción de matarlo, terminándose la partida.



Ganar por tiempo: Esta es la forma más complicada y menos recomendada de ganar, ya que las partidas duran veinte minutos, y si pasa ese tiempo, el jugador gana automáticamente, pero gana menos puntos que si se escapara.



Algo muy positivo de los supervivientes es que son más rápidos que Jason, pero tienen stamina, asique hay que usarla con cabeza para poder escapar de él antes de que se les acabe.



Jason: Jason juega en tercera persona, su objetivo es que ningún jugador escape del recinto. Jason tiene varias maneras de matar a los supervivientes:



Atrapándolos: Si Jason está suficientemente cerca de un jugador, puede usar un agarre para matarlo, al usar el agarre Jason tiene la opción de, o matar al jugador con el entorno (Matar al jugador con objetos del entorno, dan más puntos), o matarlo con ejecuciones ya equipadas.



Hiriendo a otros jugadores: Jason puede golpear a los otros jugadores con su arma hasta que queden heridos y después si es que Jason los sigue golpeando morirán directamente (recomiendo muy poco esto porque da muy pocos puntos), también puede herirlos tirándoles navajas arrojadizas.



Con trampas: Esta es una forma bastante sencilla de matar con Jason, ya que si pones una trampa en el suelo, y un jugador la pisa sin darse cuenta, quedara atrapado por varios segundos, esto trae por consecuencia que Jason será alertado, pudiendo saber que trampa fue activada, cosa que se le hace muy sencillo matarte si es que caes en una de ellas, aparte, si logras sobrevivir de esa trampa, quedaras herido, corriendo más lento que el propio Jason y asegurando tu muerte.



Jason además de poder matar jugadores de esta forma, tendrá cuatro habilidades únicas que lo ayudaran a cazar a los otros jugadores (Las habilidades son las mismas para todos los diferentes tipos de Jasons):



1. Mapa: Jason puede teletransportarse a cualquier lugar del mapa, haciendo más rápida su movilidad y control por el mapa.



2. Detección: Al Jason activar esta habilidad, se marcarán en rojo los jugadores que estén cerca suyo, esta habilidad sirve para cuando estés buscando a un jugador, y activas esta habilidad, lo encontraras muy fácil, si un jugador se encuentra dentro de una casa, la casa entera será marcada en rojo, pero no revelara la posición del jugador dentro de ella.



3. Shift: El shift es una habilidad muy importante para Jason, ya que le permitirá volverse invisible y dar un sprint muy rápido y duradero por el cual será mucho más fácil alcanzar a los otros jugadores.



4. Stalk: Cuando Jason habilita la habilidad de stalk, se vuelve indetectable, eliminándose la música que suena cuando Jason está cerca, esta habilidad sirve para engañar al jugador y hacerlo creer que te has ido.



Estas habilidades se recargan después de un tiempo, pero varía el tiempo de espera entre cada Jason.





Estadísticas: Armas y habilidades

Empecemos hablando sobre las estadísticas que pueden tener las armas, las armas pueden tener tres estadísticas, STN (aturdimiento), DMG (daño) y DUR (durabilidad). Vayamos en orden.



STN (aturdimiento): Son la probabilidad y segundos que puede el arma aturdir a Jason, en general las armas con mucho STN (aturdimiento) hacen perder bastante tiempo a Jason, pero hacen muy poco DMG (daño).



DMG (daño): Esta es la estadística de cuanto daño le podemos hacer a Jason, estas armas que tienen mucho DMG (daño) en general tienen poco STN (aturdimiento). El DMG (daño) sirve para poder quitarle la máscara a Jason.



DUR (durabilidad): Es la durabilidad del arma antes de que se rompa, porque si, las armas en este juego se pueden romper. En general las armas que tiene mucha DUR (durabilidad) tienen mucho STN (aturdimiento), pero muy poco DMG (daño).



Ahora hablaremos sobre las habilidades de los personajes, y de los asesinos.



Supervivientes: Cada superviviente tiene estadísticas de habilidades únicas, siendo algunos mejores en un aspecto, y otros mejores en otros aspectos. Algunas de estas habilidades son:



Compostura: La compostura sirve para cuando Jason te agarre, te cueste menos liberarte de él, antes de que te mate.



Suerte: La suerte funciona en las armas, agrega probabilidad de que el arma aturda a Jason y también de que no se rompa



Reparación: La habilidad de reparación sirve para reparar más rápido el coche, el bote, y la cabina de teléfono, todo lo relacionado con reparación.



Velocidad: La habilidad de velocidad define que tan rápido corras, el personaje con menor velocidad siempre correrá más rápido que Jason, pero el personaje con mayor velocidad escapara con facilidad y llegara más rápido a todos lados.



Stamina: La stamina te ayuda a correr por periodos más largos, y recuperar la stamina más rápido para seguir corriendo.



Sigilo: El sigilo ayuda a que Jason no te detecte con su habilidad de detección, entre más alta este la habilidad de sigilo más probabilidad hay de que Jason no escuche tus pasos o no te detecte desde tan lejos.



Fuerza: La habilidad de fuerza se aplica en las armas, entre más fuerza harás mucho daño con las armas y tendrás más probabilidad de aturdir a Jason.



Una característica de estas estadísticas es que no son modificables, cada personaje tiene sus estadísticas fijas y tú eliges el que más se adapte a tu estilo de juego.



También existen las "perks", que son habilidades que los supervivientes pueden reclamar canjeándolas por puntos. Estas habilidades tienen efectos únicos dentro de la partida, que no afectan a las estadísticas ya mencionadas. Algunos ejemplos son: Nadar más rápido, empezar la partida con mapa, empezar la partida con un arma, etc.





Bueno, aquí me despido, espero que les haya gustado, nos vemos en otro artículo.