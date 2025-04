Vampyr (reseña personal)

Hola tuve que resubir mi reseña ya que no cargo la portada y se rechazo automáticamente.

bueno gracias al gamepass para pc tuve el privilegio de meterme en el mundo de Vampyr, juego que me llamo la atención desde su lanzamiento, pero no lo jugué por que se me hacía excesivamente caro y bueno gracias a esto pude jugarlo sin pagar su precio completo.

hoy en dia creo que si vale la pena comprarlo

Bueno inicio por aclarar que no soy fan de las historias de vampiros, el último cuento de vampiros que me gusto fue “entrevista con el vampiro” y eso fue hace mucho tiempo, el paso de los años ha romantizado el género y le han quitado parte de lo interesante al tema, vampyr es un intento de cambiar esto y volver a mostrarnos otra vez un lado más oscuro, menos brillante y más bizarro.

Información del juego





Bueno el género del juego es rol, pero tiene una gran cantidad de acción, depende de tu forma de jugar, es un mundo abierto el juego tiene un aproximado de 12 horas pero a mí me llevo algo así como 20 o más ya que tengo obsesiones con los logros y esto me llevo a pasarme horas y horas dando vueltas buscando personajes ocultos o haciendo misiones secundarias, el juego tiene muchos diálogos asi que si te gusta la literatura e historias macabras puedes disfrutar haciendo cada una de las preguntas a los NPC que te vas a encontrar, las decisiones son bastante importantes para tu progreso en el juego, ya que podrás escoger si asesinas todos los NPC o dejarles vivir, siempre te van a tentar porque estos te ayudaran a subir más rápido de nivel pero los enemigos serán más difíciles el juego te castiga y te premia todo el tiempo lo cual te va a hacer tomarte tu tiempo al tomar cada una de las decisiones importantes, puedes terminar el juego sin asesinar NPC o asesinándolos a todos.

El sistema de pelea es mediano, tienes algunas armas que iras desbloqueando, espadas, y algunas armas de fuego como escopetas o pistolas que conseguirás comprando o fabricando tú mismo más las habilidades de vampiro que iras desbloqueando mediante subes de nivel, si eres sabio comprando tus mejoras puedes llegar a ser un guerrero bastante completo.



Historia

Encarnamos a Jonathan Reid un doctor de Londres ambientado en la época de la gripe española, iniciamos con Jonathan despertándose en un lago lleno de cadáveres, es claro que algo está mal con él, su vista se va por momentos y pareciera que sus sentidos le guían a un pequeño cuerpo rojo, este al verle le intenta ayudar y Jonathan calvara sus dientes en ella terminando por asesinarla, este hecho hace que el doctor vea dos sucesos importantes, el primero que la persona que acaba de asesinar es su hermana y el segundo es tener un flash back el cual le llevara a ver que en una caminata nocturna que hacia fue atacado por la espalda, no nos darán mucho tiempo para incógnitas en esta parte ya que aquí inicia el gameplay disfrazado de algo asi como tutorial , y tendremos que correr ya que la guardia nos acaba de ver y esta nos llevara a tener algunas batallas contra estos y nos guiaran hasta una casa donde aprenderemos a recoger loot, comprar nuestra primera habilidad de vampiro y a guardar el progreso, el tutorial es bastante importante, aunque lo único que no explican bien es que las habilidades tienen que comprarse para que las puedas combinar con otras ya que no podrás equiparlas todas.



La historia nos va a empujar a resolver el caso de Jonathan y resolver quien fue su creador, una vez termina el tutorial la sangre de un asesinato nos llevara a dar con un vampiro y tendremos nuestra primera pelea contra un boss, al terminar veremos a Edgar la primera persona en darnos algo de información un doctor que tiene un hospital el cual está financiado por una vampiresa, que no quiere asesinar así que esta bebe la sangre de solo pacientes terminales, Edgar nos va a dar un trabajo en el hospital, con un turno nocturno, al llegar por primera vez aeste nos vamos a encontrar con un NPC llamado Clay Cox y donde se nos muestra el poder de mesmerizar y nos va a pedir que tomemos la primera decisión del juego y es si Clay vive o muere, si le matamos nos darán una gran cantidad de experiencia, si lo dejas vivir podrás encontrarlo en el hospital más adelante y te dará información para resolver algunas misiones secundarias, en fin no quiero dar tantos spoilers ya que el juego se lanzó en el 2018 y te da muchas sorpresas con el paso del tiempo, o el cambio de decisiones como la muerte de Clay el cual te da un logro por asesinarlo y otro distinto por no hacerlo… la historia de Jonathan nos va a guiar por una historia interesante y conociendo varios tipos de vampiros, como la elite y los marginados, pero si hay algo que me atrapa más es el fondo de las historias secundarias de los pacientes u otros doctores que esconden secretos macabros, como un doctor que se equivocó en una dosis y termina asesinando a un paciente, mantiene oculto el hecho, o un chico que esta intentando suicidarse todo el tiempo, sientes que todo Londres está vivo y eso nos va a hacer pasear por toda la ciudad que está llena de peligros cada esquina y de historias por contar, ciudadanos en peligro, etc.



La historia llega a tener nudos impresionantes como la pelea en el cementerio para salvar a su madre, o la pelea con el cazador de vampiros que tiene una sala llena de luces que asemejan la luz del sol y tendremos que saber atacar en momentos específicos, tiene argumentos que te van a hacer cambiar la perspectiva que llevabas del juego hasta la mitad del mismo, a vas a ver alianzas extrañas tomar decisiones como dejar vivir a personas que te dieron tanta confianza y ayuda que empatizas con estos y llegan a conmoverte el corazón (así sea un poquito) el jefe final no fue tan difícil pero si me tomo algo de tiempo derrotarlo, (ósea tarde tiempo pero no me gano ni una vez cosa que con los jefes anteriores si, como la batalla en el teatro que si perdi 15 veces fueron pocas) el desenlace final no es predecible intentan hacer algo medio romántico , pero también bizarro y eso le da un plus



El juego tiene una dificultad media la cual puede llegar a volverse difícil si no compras bien tus habilidades y tus armas, la historia no es la mejor historia del mundo pero te engancha mucho y no quieres parar de jugar porque estas pensando en lo que va a pasar y quieres saberlo todo, creo que Vampyr es un gran juego y es tan satisfactorio hacer un combo bien logrado o resolver un puzzle, pero lo más satisfactorio es pasarte el juego sin beber la sangre de ni un NPC, ya que contaras con menos experiencia por lo tanto menos habilidades tendrás que ser muy sabio al momento de comprar mejoras.

Para mí el juego es un 9 /10

Bueno gracias por leer se despide Rockypostmortem