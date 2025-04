Untitled Goose Game es un videojuego desarrollado por House House en el que tomaremos el rol de un molesto ganso. Este videojuego esta disponible para Nintendo Switch y pc. En pc lo podemos conseguir por la Epic Games Store o esperar hasta el siguiente año para poder adquirirlo en Steam.

Pero, ¿qué tipo de juego es Untitled Goose Game ? Básicamente es una plataforma / puzzle con configuración de sandbox y un buen componente de sigilo. Nuestro simpático ganso tiene la única misión de molestar a los humanos de varias maneras: interrumpiendo su trabajo o su relajación, robando objetos, lo que esencialmente los convierte en una bestia. ¿A quién no le gustaría desahogarse haciendo esto en un videojuego? Bueno, finalmente es posible y mi entusiasmo ya era palpable desde los primeros trailers. No se trata solo del caos indiscriminado: en todos los niveles tendremos objetivos que alcanzar (una especie de sistema de búsqueda), como mojar a un jardinero con el hidrante, cerrar NPC en cabinas telefónicas, robar y recoger artículos de trabajo, romper cosas y muchas otras cosas agradablemente molestas.Nuestro ganso puede caminar, correr, bajar, agarrar objetos con su pico y obviamente graznar. Este último movimiento no solo es puramente fónico, ya que nos permite asustar y así distraer a los NPC. Resolver acertijos no siempre es muy simple, requiere algo de ingenio. En la mayoría de los casos, para recolectar artículos sin tener que perseguir o acceder a secciones protegidas, necesitamos planificar acciones de distracción. Por lo tanto, el juego se basa completamente en la física de los objetos, lo que a decir verdad no es muy preciso, y a menudo será difícil transportar objetos e interactuar con ellos de una manera funcional y creíble.Al principio, la diversión está en el nivel más alto: uno comienza a crear desorden y sembrar el pánico sin comprender bien cómo y por qué, pero sobre todo sin una razón válida. A medida que se familiarice con el juego y su mecánica y estudie el comportamiento de los NPC, comenzará a hacer algo sensato para resolver los acertijos y avanzar en las imágenes. Si no completamos todos los objetivos de la lista, no podremos acceder al siguiente nivel. No hay límite de tiempo, pero básicamente después de un tiempo puede aburrirse fácilmente sin avanzar, también porque los entornos no son grandes y las cosas que hacer y las posibilidades de interactuar con el entorno no son muchas.También podremos encontrar objetivos opcionales que se indican con signos de interrogación en el bloc de notas, y solo serán visibles después de completarlos, obviamente probando cosas al azar y explorando cada esquina de las capas correctamente. Nuestro ganso no tiene salud, no puede morir y no puede matar a nadie. Solo puede molestar a los humanos, que los perseguirán y darán una patada.En general es un juego muy tranquilo y relajante. La banda sonora, enteramente realizada en el piano, hace la gran voz en este aspecto, recordando mucho las fantásticas piezas de los primeros The Sims.En cuanto al estilo gráfico, es de dibujos animados y deliberadamente muy simple, casi como si recordara una caricatura para niños. Además, este parece ser el objetivo principal de este juego. Los acertijos no son muy difíciles, pero ciertamente ingeniosos y sin duda estimulan la creatividad del público más joven.Untitled Goose Game es un juego de muy bajo presupuesto, y se nota. Sin embargo, no tiene ambiciones que vayan más allá de su naturaleza y tenga un éxito perfecto en su intento, es decir, crear una experiencia única y diferente, simple y colorida, pero con un buen nivel de desafío. Los defectos? Después de tres o cuatro niveles, se vuelve un poco monótono porque la mecánica siempre es la misma a pesar de que las "misiones" son bastante variadas. Ciertamente carece de profundidad, y a la larga lo vemos. Un jugador adulto de experiencia promedio terminará el juego en cinco o seis horas para completar la docena de niveles totales. Se puede decir que este titulo lo pueden jugar los pequeños de la casa, ya que es simple y colorido, no es violento y estimula las habilidades intelectuales, pero si se toma con el espíritu adecuado, puede ser válido para toda la familia.