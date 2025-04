Un buen juego y entretenido

He jugado mas de 50hrs world of warships, me encanto el juego

aparte que me regalaron una bonificacion de barcos

Me encanta este juego por lo competitivo y estregico que es, eso hace complicado y divertido,competir como personas de todo el mundo y armando tu armada mejorando tus barcosconsiguiendo nuevos barcos pero es muy dificil porque debes, ganar muchas partidas para poder ganar dinerolo recomendable es usar barcos baratos para las batallas y luego que potencies tus barco puedes usarlo para pelearen todas tus partidas asi nadie podra derribarte rapido y tu podras derribarlos rapido, y quieren jugarlo lo recomiendoporque te tomara horas de tu vida para hacerte un buen barco pero luego podras derribar y ganar rapido tus partidasno es un juego pay to win, es farmear todo el dia con esfuerzo podras llegar lejos, pero despues te dolera cuandopierdas un barco fuerte peleando con otros barcos mucho mas mejorados o con mayor nivel que tuespero que lo que te halla dicho te fuera de ayuda para poder ver si te gustaria jugarlo o no,he jugado muchos juegos pero este me gusto mucho por la ayuda que te dan en todos ladosdudas y preguntas, como iniciar y todo, es muy bueno para ordenadores de bajo recursoste ira muy bien no exige mucho y te da muy buena imagen de el , pero eso si te digo que te costara un buen tiempoadaparte al juego y podras tomarlo en serio, yo he perdido muchos barcos al inicio y es muy triste porque eran exclusivos,y este es mi barco de japon tambien lo perdi me ganaron esa partida muy rapida, pero estoy juntando para comprarlo otra vez porque es muy caro este barco, si aun hay un codigo para conseguirlo usalo y no uses ese barco es muy bueno mejorado,en si el juego te da muchas horas de entretenimiento y molestias como todos los juegos de hoy en dia pero ahi es tu eleccionexisten muchos juegos similiares a este y te puedo decir que tambien los he jugado no me gustaria mencionarlos porque no creo que tenga mucha relevancia pero no me gustaron por las comunidades pero este te agradara por la comunidad que tiene,se que aqui podras conseguir muchos amigos en linea, como yo tengo amigos los conoci en el juego y lo juegamos muy seguido como un equipo es mas entretenido tambien puedes jugar en modo troll molestando a tus propios amigos, pero eso no lo hagas si no es con tus amigos respeta la comunidad como ellso te respetan a ti , espero que el desarrollador siga sacando mas juegos similares , tambien tiene modo de juegos con aviones, espero que sigan sacando mas modos de juego porque tambien se vuelve muy repetitivo y eso no nos gusta a todos pero lo apreciamos,yo te recomiendo el juego , tiene buenos graficos, esta muy bien optimizado, la comunidad es muy amigable, y te apoyan muchote deseo suerte ! :')