( 42 ratings)

Trucos o tips para Minecraft

Hola a todos soy yo denuevo en otro articulo hoy les hablare sobre unos trucos o tips que te ayudaran jugar mejor minecraft si eres un noob ( sin ofender a nadie ) quedate aqui y lee estos consejos que te ayudaran mucho haora si comensemos. Bueno comensaremos con los trucos mas sensillos y utiles de todo minecraft



1. Aparte de ser un truco es mejor mas bien un tips porque si habres un cofre y quieres cojer las cosas que estan dentro de el mucho mas rapido sin tener que arrastrar el mouse solo ten presionado shift y has click en el objeto que quieras cojer y de inmediato se ira al inventario este es el tips mas conosido.



2. Si quieres hacer mas daño al atacar solo golpea cuando estes corriendo o saltando asi haras mucho mas daño y tambien complicaras al rival porque estas en movimiento.



3.Cuando quieres contruir tu casa te recomiendo que si estas en una montaña no la construyas con tierra y si estas en el bosque no la construyas con madera eso dificultaria encontrar tu casa por que es menos visible y si es de madera es mas propensa a sufrir insendio y perderas todo.



4. Esto es mas para los que no saben de donde conseguir obsidiana o de como construir el portal del infierno en minecraft bueno primero tienes que tener un pico de diamante para picar la obsidiana mas rapido y sino encuentras obsidiana solo hecha lava al agua y tendras obsidiana y el portal al infierno se contrulle en forma rectangular con 5 bloques de obsidiana en forma vertical y 4 en forma horizontal y lo activas con un mechero.



5. Puedes hacer crecer un arbol en una cueva solo si tienes suficiente tierra , espacio y

lo iluminas con muchas antorchas asi tendras tu arbol en una cueva.



6. El dia en minecraft dura 10 minutos y la noche tambien ( ahora ya podras saber cuantas horas malgastas en ese juego ).



7. Los monstuos aparecen en lugares con poca iluminacion asegurate de tener tu casa bien iluminada



8. Te recomiendo no construir herramientas o armaduras con oro si no es de emergensia ya que el oro es menos duradero y da menos proteccion por eso solo lo utilizan de decoracion.



9. Te recomiendo que si quieres construir un puente tengas presionado shift este te hara hacer un poco lento pero te inpidira caerte ya que te dejara al filo del bloque y no te podras caer y podras seguir construyendo.



10. Esta es la mas importante si vas a minar nunca piques oro , redstone , diamante o cualquier otro material presioso con pico de piedra o madera ya que al ser picados con esas herramientas no te soltaran nada y habras picado en vano



Espero que les haya gustado y funcionado y Suerte para todos BAY.