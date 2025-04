Top 5 mejores videojuegos de TLOZ

Hemos tenido muchos videojuegos de The Legend Of Zelda tanto en 2D como en 3D en este articulo mostrare los mejores videojuegos de The Legend Of Zelda en mi opinión, considerando los videojuegos en 3D al igual que los 2D.

N°5:The Legend Of Zelda: The Wind Waker:The Legend Of Zelda: The Wind Waker fue criticado por muchos jugadores por sus gráficos estilo caricaturescos, este videojuego fue muy infravalorado por la razón ya dicha, pero en realidad The Legend Of Zelda: The Wind Waker es uno de los mejores videojuegos de la saga, ya que este videojuego nos trae un gameplay muy bueno, objetos nuevos, un mundo con mayor capacidad de exploración que en los videojuegos anteriores, y una historia muy buena, entre otras cosas. La historia de The Wind Waker se sitúa 100 años después de que Link (de Ocarina Of Time) derrotara a Ganon y volviera a su linea temporal para disfrutar de su niñez, luego de que Link volviera a su linea temporal, el sello de los 7 sabios (de la linea temporal de The Wind Waker) comenzó a debilitarse sin saber la razón, y Ganondorf consiguió escapar de su encierro, sin el héroe del tiempo para salvar Hyrule, Las diosas de oro inundaron a Hyrule para mantener a Ganon y su ejercito bajo el agua. 100 años después Ganon escapó y construyo una base en La Isla del Diablo, luego de conseguir un ejercito, Ganonuscó a todas las jóvenes con orejas largas y puntiagudas, teniendo esperanza de capturar a la descendiente de la Princesa Zelda. Mientras tanto en la Isla Initia un joven llamado Link cumple la edad del héroe del tiempo y le dan vestimentas verdes como motivo de festejo. Por desgracia, ese mismo día una malvada ave pasa por la isla, llevando consigo una joven de orejas puntiagudas, capitana pirata, llamada Tetra. El ave deja caer a la pirata en la isla, y Link la rescata, pero cuando el ave trata de volver a secuestrarla, se confunde y se lleva a la hermana de Link. Link une fuerzas con los piratas de Tetra para asaltar la Isla del Diablo y rescatar a su hermana Abril.N°4:The Legend Of Zelda: Twilight Princess:The Legend Of Zelda: Twilight Princess trajo muchas diferentes en comparación a The Legend Of Zelda: The Wind Waker, ya que este videojuego trajo un gameplay y gráficos muy diferentes, ya que sus gráficos se concentraron en ser realistas a diferencia de los graficos de The Wind Waker, y su gameplay nos dejo controlar Link en dos formas diferentes Link Normal y Link Lobo, cada forma tenia un gameplay diferente, lo que hacia que nunca nos cansáramos de su gameplay. La historia de The Legend Of Zelda: Twilight Princess se sitúa después de la de Majora's Mask, luego de que el reino de Hyrule fuera cubierto por el crepusculo, y es deber de Link salvar a Hyrule de Ganon.N°3:The Legend Of Zelda: Majora's Mask:The Legend Of Zelda: Majora's Mask es la secuela directa del famoso Ocarina Of Time, Majora's Mask trajo un gameplay completamente diferente, ya que podemos controlar a Link en diferentes formas: Zora, Deku, Goron y Fiera Deidad si es que conseguimos todas las mascaras del videojuego. Cada forma tiene sus ventajas y desventajas, habrá otras mascaras que aunque no nos transformen nos servirán para completar el videojuego al 100%, conseguir otra mascara y conseguir la mascara de la Fiera Deidad. La historia de The Legend Of Zelda: Majora's Mask se desarrolla luego de que Link volviera a su linea temporal en Ocarina Of Time, Link va en busca de Navi, ya que esta se fue en Ocarina Of Time, en su búsqueda por encontrar a navi, Link se encuentra a un Skull Kid travieso que le roba la ocarina del tiempo, en su intento por recuperar su ocarina, Link entra a Termina un mundo paralelo a Hyrule que esta por llegar a su fin debido al Skull Kid que le robo su ocarina, ya que este hará caer una luna en 72 horas para destruir a Termina, luego de recuperar la ocarina del tiempo Link deberá viajar varias veces al pasado para detener a Skull Kid y recuperar la Mascara de Majora que es la culpable de las malas acciones de Skull Kid.N°2:The Legend Of Zelda: A Link To The Past:The Legend Of Zelda: A Link To The Past en mi opinión es el mejor The Legend Of Zelda en 2D debido a su modo de juego que nunca aburre, y su gameplay bastante extenso. En A Link To The Past mientras Zelda estaba en un calabozo en la prisión del Castillo de Hyrule, usa telepatía para llamar a Link, que vivía cerca del castillo. Link despertó en medio de la noche mientras veía a su tío saliendo de la casa con una espada y un escudo. A pesar de las advertencias de su tío, Link se dirigió al castillo, donde encontró a su tío en sus últimos momentos de vida. A punto de morir, su tío le da una espada y un escudo, y le dice a Link que él es heredero de los Caballeros de Hyrule. Luego de ver morir a su tío. Link se adentra en los calabozos y rescata a Zelda, dejándola al cuidado de los sacerdotes. Que le indican a Link que debe buscar a Sahasrahla, comenzando de esa forma esta increíble aventura.N°1:The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild, The Legend Of Zelda: Link's Awakening y The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time:En el puesto Número 1 hay un triple empate entre The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild, The Legend Of Zelda: Link's Awakening y The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time debido a que en mi opinión son los mejores debido a la innovación que trajo cada uno: Breath Of The Wild trajo un mundo completamente libre en 3d, Link's Awakening nos dio la oportunidad de poder llevar un The legend Of Zelda a cualquier lugar y jugarlo donde queramos y Ocarina Of Time nos dio por primera vez en la saga Zelda un mundo en completo 3d con una historia que esta entre las mejores de la saga.