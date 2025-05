Top 5 mejores Assassins Creed

Hola, mis queridos Watsons antes de seguir con el blog permítanme presentarme soy Nicolas a su servicio y durante este blog hablaremos sobre la increíble dedicación del equipo desarrollador y la saga "Assassin Creed" y sus magníficos mapas así como algo de historia detrás de ellos asi mismo hablaremos de el porque cada mapa y juego ocupa la posicion donde se encuentra sin mas preambulos.

Odyssey

Durante la saga de Assassin Creed evidenciamos grandes escenarios como en Odyssey o Brotherhood y aunque todos hemos visto su belleza les puedo apostar que pocos an sabido la importancia y trabajo tras de estos siendo de los juegos mas aclamados dentro del genero de la ficción histórica no solo por su jugabilidad si no por su gran asertiva para recrear algunos eventos históricos (claro esta adaptados para la saga). Una cosa donde es fácil verlo es en los escenarios sobre los que transcurre la saga por ejemplo haciendo mención a mis dos primeros ejemplos durante Odyssey podemos la gran precisión con la que nuestros desarrolladores recrean a lo que es la antigua Grecia según lo que conocemos. Otro buen ejemplo es enII y: Brotherhood donde la recreación de Venecia a sido aplaudida por muchos pues es de las mejores replicas que se tiene en un videojuego de una ciudad histórica.Como ya bien lo dije estos mapas son reconocidos por su excelencia y trabajo pero siempre hay algunos que resaltan les contare un poco de ellos y de su importancia o dedicación si no de su historia.Este es por mucho el mapa mas grande de toda la saga permitiéndonos explorar el mar mediterráneo y la Grecia antigua si bien el tamaño es grande no se a perdido ningún detalle especial cosas como la recreación de lugares históricos y pequeñas calles an sido una vez mas protagonistas de esta entrega de la saga como siempre lo an sido para mapas mas pequeños.Assassin’s Creed 4: Black FlagPor razones mas que obvias este hermoso mapa esta en segundo lugar con sus tropicales playas y abundantes aunque pequeños núcleos costeros hace una vez mas notoria la dedicación del equipo esmerándose por igual en temas como la división en los territorios libres cosa que aunque no parezca notoria es algo que da mucho detalle y nos da una imagen de la dedicacion del equipo. Por otro lado los frondosos paisajes y agitadas aguas nos muestran el calor y sabor del mar caribe en cada parte del juego casi hasta hacernos sentirlo. Por esto y otras cosas este mapa se queda con el puesto numero dosOriginsCon sus 81,84 kilómetros cuadrados el Assassin's Creed Origins es el tercer puesto cosas como el detalle en edificios y personas ayudan a conseguir el mismo así mismo su gran detalle y variedad animal dan puntos extra a la ultima creación del estudio. En temas menos detallados su jugabilidad es un punto decisivo para esta posición puesto que el echo de que añadieran nuevas funciones es bueno (en mi opinión personal) an perdido la escénica del juego con algunas habilidades o incapacidades como el echo de correr o desarrollar "poderes"Assassin's Creed Rogue(En lo personal uno de mis favoritos) En esta historia donde se nos muestra el complejo proceso de el gran maestro asesino/cazador de asesinos Shay Patrick Cormac podemos ver el gran detalle de la saga en especial en Nueva York una de los escenarios principales junto con las frías aguas del Atlantico norte y River Valley esta historia la que podría ser la mas oscura de todas la de la saga nos cuenta con fino detalle tanto en el libreto como en los paisajes y su excepcional modo de navegación la historia de este gran asesino quien termina buscando el orden de manera desesperada a cualquier costo (yo mismo me identifico con esto).Black Flag: Freedom CryEn esta entrega de black flag podemos vivir la historia de el joven y luego aduto Adewale junto con fracmentos de historia del ya conocido Edward Kenway transitamos a lo largo de distintos escenarios entre islas y puertos donde nos narran la historia de nuestro valeroso primer oficial atreves de sus aventuras en contra del esclavismo cosa que nos permite ver su entorno y hasta el color de pielBueno Watsons los dejo con este top 5 tanto de mapas como de juegos nos vemos Watsons./Esta reseña fue echa bajo parámetros tanto personales como de una investigación en distintas plataformas reconocidas de juegos/-Nicolas