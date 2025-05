Top 5 juegos de roblox para entretenerte

-En primera para aclarar y no haber algún problema, este articulo fue echo con mis propias palabras e investigando en la comunidad de Roblox, estos juegos ya han sido probados, y sin mas rollo empecemos

En el puesto numero uno tenemos a Basically FNF un juego que en mi parecer es un buen juego siendo esta una replica de Friday Night Funky, pero la diferencia que este ocupa menos recursos y seguro que no te va a ir lageado lo digo por que mi Pc es de 32 bits, Tiene casi la mayoría de las canciones de Friday Night Funky como es Senpai, Dad Battle, Spookez etc. En este no peleas con bots, peleas con usuarios reales, los controles para pc son las flechas que se encuentran en la parte inferior y también el famoso WASD.Seguimos con el numero 2 llamado Break in juego de Roblox, la principal temática es donde tu y tus amigos entran a casa pero de repente aparece en la televisión que una pandilla con mascara aterradora blanca asechan, no quiero dar mas spoilers para que no se pierdan la diversión, este juego fue uno de mis favoritos, por sus soundtracks, temática, y diversión, muy recomendable para todo publico se puede jugar en Pc, y móvilAhora con el numero 3... !Zombie Rush!, un lugar donde matas zombies que te intentan asesinar, puedes subir de nivel mientras mas subes de nivel mas armas y equipamiento tienes, hay muchos jugadores cada día jugando este juego, nombrando que participo en el evento 2020 Egg Hunt, ocupa pocos recursos pero también interviene tu internet, muy recomendable ya lo eh jugado y me eh pasado horas y horas en este magnifico juegoEres bueno en los parkour ?, no encuentras algún parkour difícil ?, pues este es el indicado una serie de plataformas donde tienes que pasar niveles fáciles a difíciles de parkour, cuando llegues al final tienes que tocar una pared blanca iluminada eh intentar no caer, mientras mas ganes mas puntos tendrás y con esos puntos puedes comprarte accesorios eh ayudas, también con esos puntos puedes cambiar el mapa, algunos de ellos son agregar otra plataforma mas, poner un poco mas de tiempo, dar un poco de salto grande a los usuarios etc, muy recomendable para jugar con amigos y solo, puedes hacer competencias con tus amigos para ver quien llega mas rápido, estas preparado ?Te ah gustado los creepypastas como el famoso The rake ?, pues puedes vivir la experiencia en este magnifico juego, donde tienes una atmosfera aterradora, primera persona con solo una linterna, si no mueres por una o varias noches te darán puntos, con esos puntos tienes que buscar una tienda pero Ojo tienes que buscarla cuando sea de día, con esos puntos puedes comprar trampas, cámaras para el The rake, y para finalizar puedes jugar con amigos, un consejo para que lo disfrutes mas es que cuando sean días lluviosos puedes jugarlo perfectamente, uno de mis favoritos también