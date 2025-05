Top 3 los mejores juegos basados en Anime!! Roblox

Los mejores juegos de roblox basados en animes según mi opinión personal el orden esta randomizado por lo que no los asignare de mejor a peor

1. Boku no Roblox: es un juego creado por Boku no Wip/Boku no roblox basado en el Anime y manga Boku no hero academia, su jugabilidad es simple y entretenida y contamos con dos facciones (Héroes y villanos) las particularidades o Quirks son las de algunos de los iconicos personajes de boku no hero academia dadas en el hospital, los Quirks se dividen por rareza, desde comunes (Engine, Voice, Zero Gravity, Tail, Gigantification, Hardening, Somnanbulist, Jet, Regeneration y Navel Laser), Poco comunes (Air propulsion, electric, Clones, Acid, Pop-off, Black hole, Ward Gates, Permeation, Shock absorcion y Hellflame), raros (Dark shadow, Cremation, Quirkless, Dekay, Muscle, Creation, Frog) y Legendary (One for all, Al for one, Deku one for all, Half-hot Half-cold, Explosion, Overhoul, Fierce wings). También puedes luchar tanto con All Might como con All for one ¿podrás vencerlos?2. Ro-Ghoul: Sin dudas uno de los mejores juegos de roblox basado en un Anime y también uno de mis favoritos en esta lista, Al igual que en Boku no roblox aquí también hay dos facciones (Ghouls y CCG) CCG son los conocidos anti-Ghouls que utilizan armas especializadas para combatir contra ellos, por otro lado los ghouls que nacen o son creados artificialmente con kagunes, órganos que son activados por células RC, para poder subir de rango deberás ir a la cafetería de Anteiku donde eto estará esperando para darte misiones de caza a los miembros de Aogiri y cuenta con combates PvP en la Jaula de Jason. Un buen juego adaptado lo mejor posible al anime.3. Anime Fighting simulator: Un juego parecido a Super Power training simulator pero con una temática anime, las jergas de este juego son: Mago, Pirata, Ninja, saiyan, Jojo, Slayer y Héroe con sus respectivos poderes y habilidades. Tendrás que farmear para conseguir hacerte con la mejor posición en el ranking, también posee combates PvP que te ayudaran a ganar experiencia en el juego, en el mapa hay zonas que te ayudaran a subir tus estadísticas mas rápido y poder ganar mucha experiencia.4. Blox Fruits: un juego bastante bien hecho si nos referimos a one piece, cuenta con las legendarias frutas del diablo basadas en las del anime. las aventuras no faltan en este juego y aunque este en desarrollo constante no deja de sorprender, muy entretenido que te dará un rato de diversión.5. Dragon ball Z Final stand: Un buen juego basado en el querido anime Dragon ball z, con sus famosos personajes y conocidos ataques como el kamehameha o el big bang attack, podemos hacer prácticamente todo lo que se ve en el anime y las luchas han sido recreadas lo mejor posible para hacerlo lo mas parecido al Anime, sin dudas un juego muy entretenido que debes jugarEsto a sido todo por esta vez, Vuelvo a decir que esta es solo mi opinión personal depende de tus gustos darle el visto bueno, Gracias por todo, espero volver a contar con ustedes :)PD: si quieren agregarme como amigo en roblox mi nombre es izumilla01 ^^