Titan Souls - Asesino de titanes.

Dark Souls es un videojuego de rol de acción, The Shadow of The Colossus es un videojuego de acción y aventura sobre asesinar a colosos, y The Legend of Zelda es un videojuego de aventura que se trata sobre reunir 8 piezas de una reliquia dorada para salvar a una princesa.

Seguramente hayas jugado a al menos alguno de estos, pero probablemente nunca te haya pasado por la cabeza cómo sería tener un videojuego que fuese una especie de híbrido entre estos tres. Si nos detenemos a pensarlo por un poco, puede sonar muy raro, un videojuego con las gráficas de Zelda, algunos controles de Dark Souls y las peleas de The Shadow of The Colossus, pero, como ya sabemos que esta es una reseña, sabemos que sí existe dicho juego y que es realmente muy bueno.

Sin darle más vueltas al asunto, les presento Titan Souls.

Titan Souls es un videojuego independiente de acción y aventura desarrollado por Acid Nerve en el 2015. Este nos pone en la piel de un humano de aparente género masculino que debe de luchar con varios titanes a lo largo de una travesía, robando sus almas.

Trama

“Entre nuestro mundo y el mundo del más allá se encuentran las almas de los titanes, la fuente espiritual y suma de todos los seres vivos. Ahora dispersa entre las ruinas y custodiada por los titanes ociosos encargados de su cuidado, un héroe solitario y armado con una sola flecha está reuniendo una vez más los fragmentos de las almas de los titanes en una búsqueda de verdad y de poder.”

Esa sería la aparente trama que aparece en la página de compra en Steam, pero, una vez te pones a jugar, se vuelve mucho más extensa y creo que vale la pena repasarla. Lo dejo como idea para un artículo futuro.

Igualmente, he de mencionar algunos aspectos de la trama. Por ejemplo, al inicio del juego, podemos ver que el protagonista, su arco y la flecha que éste dispara son 3 almas las cuales se unen. Esto le permite al jugador atraer la flecha como si tuviese telequinesis (lo cual es importante, pues esta flecha es muy especial y nos ayuda a extraer las almas de los titanes).

Luego de pasar el juego, desbloquearemos otros modos para poder saber un poco más de la historia, pero de eso no hablaré porque me parece spoiler.

Jugabilidad y diseño

Aquí es donde llegamos a las partes más interesantes y destacables del juego.

El juego cuenta con una jugabilidad muy simple, permitiéndonos hacer ciertos movimientos como movernos, correr, rodar y disparar una flecha, la cual podemos atraer hacía nosotros como si tuviésemos telequinesis. Los buenos detalles empiezan cuando lo unimos con su diseño, que es donde entran algunas físicas 3D y sus muchas maneras de poder conseguir acabar con los titanes.

Los escenarios son gigantes, permitiéndole al juego el tener muchas zonas por las cuales pasar para combatir a los titanes, las cuales están divididas mediante algunos puntos de guardado, los cuales indican cuántos titanes hay en dicha área, como pueden ver en la siguiente imagen:

Como ya mencioné, el juego tiene muchas inspiraciones de Shadow of the Colossus, por lo que las áreas por las que tendremos que pasar no tendrán enemigos o algún tipo de dificultad especial. Lo que si habrán son algunos pequeños escondites y puzzles que deberemos de cumplir si queremos asesinar a todos los titanes (estos se pueden evitar en su totalidad, pues no es necesario acabar con todos los titanes). El hecho de que no haya ningún enfrentamiento más que con los titanes, hace que podamos pararnos en cualquier momento y apreciar el diseño del juego.

Y, para quienes se lo estén preguntando, y a pesar de que el juego tiene muchas inspiraciones en cuanto a The Shadow of The Colossus, sólo existe un titán con el suficiente tamaño como para subirnos encima de él, pero este es un secreto.

Sin embargo, esto no les quita su gran tamaño, buen diseño y dificultad. Cada enemigo tendrá una diferente mecánica que el anterior, pero terminarán igual: Con nuestra flecha en cierta área rosada (el punto débil) y normalmente bien cuidada por los titanes.

Como ejemplo he puesto a este enorme titán con las características de una planta gigante, el cual es uno de mis preferidos. La forma de vencerlo se basa en disparar la flecha a uno de sus enormes “pétalos” para clavarla, entonces, atraer la flecha con fuerza hasta que dicho pétalo se caiga y podamos dispararle a su punto débil en el interior. Luego, podremos absorber su alma.

Por último, respecto al diseño y a la jugabilidad, me gustaría mencionar que tiene detalles asombrosos, como el rebote de nuestra flecha, el hecho de que su velocidad sea un factor clave a la hora de apuntar y atacar (incluso se puede atacar con ella cuando el protagonista la atrae) el hecho de que los puntos débiles tengan altitud y profundidad, entre otros detalles que pude notar al jugar.

Dificultad

El juego tiene una dificultad enorme, pero, el morir no resulta un problema. De hecho, es totalmente necesario si eres un nuevo jugador, pues las formas de acabar con los titanes no siempre son claras al primer intento y es muy fácil morir sin antes siquiera ver el punto débil.

Esa mecánica de “Morir está bien” también la comparten otros juegos con dificultad parecida como Celeste, otro juego al que le tengo bastante aprecio personal.

Sin embargo, esa mecánica trae el típico problema de generar estrés en los jugadores. Esto es debido a que, ya que el juego tiene enormes escenarios, a veces tendremos que pasar por algunos recorridos largos si nos hemos olvidado de caminar por encima del punto de guardado. También existe un error bastante molesto con los elevadores, puesto que estos son puntos de guardado y al morir, éste cambiará de piso y tendremos que tragarnos la cinemática de subir o bajar dos veces. Sin embargo, estos son errores mínimos y no creo que sean puntos válidos en contra de la grandeza del juego.

Conclusión

Me parece un buen juego, con buen diseño de niveles y una buena jugabilidad. La historia podría trabajarse mucho más, pero parece encajar… en su mayoría. No suelo dar puntuaciones, pero creo que se merece un 8.5/10.

El juego también incluye un reloj para hacer speedrun, un contador de muertes y otros modos donde la dificultad aumenta y la historia crece. Por lo que es un juego que da para mucho rato y no te arrepentirás de jugarlo. Todos deberían de jugarlo por lo menos una vez, porque es una muy buena experiencia.