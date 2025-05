( 15 ratings)

Tips o trucos ( Version Clash royale )

Hola a todos soy yo otra vez con otro articulo en este dia , hoy les enseñare algunos tips para mejorar su juego en clash royale y estad atentos que estoy trabajando en otro articulo donde publicare barajas para cada arena de clash royale con esto dicho comenzemos. Hoy les tengo unos tips que les ayudaran en su progreso en clash royale:



1. Te recomiendo que tengas mas de un mazo por ejemplo un mazo para batallas otro para batallas 2vs2 y otro para torneos es bueno que administres mazos.



2. Ten mazos con poco elixir eso te dara una clara ventaja cuando tu rival se quede con 0 de elixir es tu momendo de contratacar



3. Para ver si tu rival se queda sin elixir trata de memorizar el coste de cada carta asi que cuando lanze un combo y lo pares podras contratacar calculando el elixir que gasto en su ataque.



4. Si te preguntabas si es posibre destruir una torre a puro cuetasos jaja bueno yo tengo la respuesta y es que si solo que es un poco arriesgado porque te quedarias con poco elixir cada ves que lanzes el coete asi que deves ser cuidadoso e inteligente



5. Si quieres tener un buen mazo te recomiendo ver la TV royale



6.Los mazos mas rapido suelen ser lo mazos con montapuerco y globo ya sabes que debes utilizar cuando quieres un ataque rapido y directo.



7. Ahorra gemas eso te ayudara cuando quieras entrar a un torneo que cueste gemas



8. Mejora siempre las cartas que mas utilizes para o quedarte sin oro y tener las cartas que utilizes de buen nivel.



9. Trata de completar todas las tareas de las missiones aun asi te toque un cofre que no quieras porque si lo completas te vendran mejores



10. Y lo ultimo ten una buena paciensia y no te desesperes si no subes de copas sientete orgulloso en la arena que estes y no te enojes el estado de animo afeta en tu juego.



Espero que les haya gustado y que les sirva y hasta la proxima esten atentos en mi perfil para que puedan leer mas articulos interesantes.



Ah y no se olviden comentar de que quieren que escriba en mi proximo articulo.



Si quieres unirte a mi clan de clash royale puedes unirte se llama Los Legendarios y tiene un escudo de una luna morada y estoy como Jamespro y recien lo acabo de crear y con esto dicho ADIOS