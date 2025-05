Tipos de Misiones Clash Royale, Premios y Como Aprovecharlas al Maximo

Hola Si eres jugador activo de clash royale, esta informacion que se brindara puede ser de tu interes. Es a cerca de las misiones que fueron introducidas en la ultima actualizacion que realizo supercell a este tan maravilloso y adictivo juego.



En el desarrollo del contenido, tratare de exponer cuales son los tipos de premios que tendremos como benefico de las misiones, Al obtener una cierta cantidad de puntos a recolectar, para asi poder ganar los distintos tipos de cofres que existen en el juego. Asi como las distintas tipos de misiones que fueron creadas y te podrian aparecer cada dia.



Ademas hablaremos de como aprovechar las misiones y la manera en que podamos recolectar mas rapido los puntos necesarios para abrir esos cofres que requieren de esfuerzo pero es una muy buena inyeccion tanto de cartas o de oro para cada una de nuestras cuentas.

Muy Buenas Compañeros de gamehag espero que esten bien, Lo que pretendo es darles una guia con todas la misiones disponibles, los premios que nos llevaremos por superarlas y como conseguirlos. Supongo que al igual que yo eres jugador activo y le dedicas su tiempo respectivo al juego todos los dias, ¿Por que digo esto?. Lo digo por que si no eres un jugador activo de clash royale no te podras beneficiar completamente de las misiones. ya que requiere de una poca de dedicacion para asi poder rocolectar los puntos de una manera mas rapida y efectiva.









Primeramente pasaremos al listado de cofres que existen en las misiones, Los puntos necesarios para cada uno, para asi poder reclamar nuestro premio.





Cofre de oro: 50 puntos. Cofre gigante: 300 puntos. Cofre magico:300 puntos. Cofre epico: 350 puntos. Cofre legendario: 400 puntos. Cofre supermagico: 500 puntos.





Como veis en las ilustraciones cada cofre tiene distintos puntos a conseguir, Siendo en supermagico el de mayor cantidad ya que este ademas de aportarnos una buena inyeccion de cartas y oro. tambien supone una gran probabilidad de que nos toque una carta legendaria, entre mas alto de copas estes es mas factible.





Por esto las misiones son para mi un punto importante, por que son cofres que habitualmente cuesta encontrarlos tan facilmente en nuestro ciclo de cofres que es de 240 cofres cada ciclo. normalmente solamente van tocando entre cofres de oro y plata, ocasionalmente cofre gigante y magicos, sim embargo tanto los cofres epicos, legendarios y supermagicos, no estan incluidos en este ciclo ya que me he dado cuenta que tienen que pasar como 500 cofres para que te salgan los anteriores mencionados.





Las misiones pueden ser sustituidas una vez al dia, esta es la clave para avanzar mas rapido y obtener mas puntos. ya que algunas misiones nos permiten ir ganando unas pequeñas cantidades de puntos por dias, o cada cierto tiempo de horas. esto hace que si las sustituimos por otra mision antes de ser completadas, ganaremos esas minimas cantidades de puntos y tambien tendremos disponibles mas para ganar. Como por ejemplo las que se prestan para hacer esto son:





Mison Diaria.





Esta consiste en obtener la minima cantidad de 5 puntos cada dia, La idea es sustituir esta mision en el dia 4, obtienes 20 puntos de mision y ya tienes otra mision que te ofrecera otros 20 puntos sin necesidad de estar esperando las 24 horas para obtener otra mision que realizar.





Cofres gratis.





Esta son los tradicionales cofres gratis tenemos 3 cada 4 horas, que harian 15 puntos, pero si solo abrimos 2 podemos sustituir esta mision y asi haber ganado 10 puntos y tener la oportunidad de ganar mas con otra mision.









A continuacion pasare a mostrar todas las misiones que os podran aparecer, un breve comentario cabe recalcar que solamente obtenemos una mision cada dia, al pasar las 24horas se nos asigna otra.