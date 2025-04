The Wolrd Ends With You/ Nintendo Switch Análisis

Hace ya, justo 10 años, en 2008 salio a la venta The World Ends with You. Es un juego que gustó mucho, salió para la Nintendo DS y ahora lo volvemos a ver en Nintendo Switch, hoy hablaremos de que tal está, conmemorando esos 10 años.

The Wolrd Ends with You es un RPG que sale para la consola de Nintendo DS creado por Square Enix, es una de las tantas entregas que se han convertido en un juego de culto de esta consola, que a lo mejor en Latinoamérica no es tan conocido, claro, pero esto se generó en gran parte porque nunca salió en castellano. No hay de qué preocuparse, la parte buena de esto es que esta versión de Switch, sí que viene con textos totalmente en castellano, así que es una buena oportunidad para que quien lo perdiese en su día lo pueda jugar.

El tema es que, the World Ends with You, va de un chico que se llama Neku, un adolescente un poco antisocial que está atrapado en una especie de juego maligno que tiene lugar en una Shibuya (Japón) completamente imaginada, con música Hip Hop sonando continuamente y una trama bastante curiosa. Los personajes de este juego tienen que competir contra los segadores, completando misiones a lo largo de 7 días para seguir vivos y lograr una serie de objetivos.

La historia y los personajes son muy carismáticos, en el caso de Neku, que es el protagonista llama bastante la atención porque tiene que acabar metido en un juego maligno en el que se tiene que jugar la vida a contrarreloj para así aprender ciertos valores que antes no tenía, siendo esto como una moraleja, más que nada.











SISTEMA DE JUEGO

En parte, una de las cosas únicas del juego es su sistema de combate, totalmente diferente a cualquier otro juego que haya jugado antes. Este sistema de combate consiste en combatir con chapas, las cuales te van dando conforme completas misiones, como recompensa de combate y conforme vamos avanzando en la historia. Las chapas que, se parecen bastante a los pines que te pones en la mochila, presentan, cada una un poder especial, además de un gesto asignado, el cual tendrás que dibujar en la pantalla táctil para hacer que funcione. Ejemplo: Uno de los primeros que te dan es uno que, si arrastras el lápiz en línea recta, bien sea de derecha a izquierda o viceversa, sale fuego en la parte por la que estas arrastrando el lápiz.

Esto genera algo bastante interesante, ya que a la hora de poder seleccionar los pines para usar en combate no solo buscaremos usar los más fuertes, sino que usaremos cada uno de ellos para cambiar nuestro estilo de combate y realizar combinaciones nuevas. También recalcar que es uno de los pocos juegos que te obligan a tener una excelente flexibilidad con al lápiz táctil, ya que, llegado a un punto en el juego, los movimientos se vuelven bastante enredadizos y si no somos lo bastante rápidos para ejecutarlos pueden suceder dos cosas o bien nos matan o bien invocamos la habilidad que no es. Todo esto ha sido trasladado a la Switch bien sea con el Joy Con o con el mando pro.

CONCLUSIÓN y TEORÍA

Bueno, chicos, a modo de conclusión me gustaría recalcar que cada quien elija su forma de jugar según le convenga, algunos somos más rápidos con los dedos, dibujando y otros son más rápidos lanzando manotazos al aire, que esto no arruine su experiencia de juego, como dije anteriormente, esto es una oportunidad para aquellos que hace 10 años no pudieron probar tan hermoso juego.



Ahora, un dato interesante. Como muchos ya sabemos en el final de Kingdom Hearts 3, se nos presento a nuestro protagonista en un mundo el cual se creía que era el mundo real, siendo más especifico, en Tokyo, Japón. Luego de que muchos expertos analizaran dicho video, se dio la conclusión de que sí era Japon, pero digitalizada, nada mas y nada menos que la Japón dentro del juego de The world ends with you.





En el minuto 1:10 podremos visualizar la torre con el mítico numero 104, tal cual aparece en el juego, incluso con la misma tipografía. Pero hay una cosa que me desconcierta, si estamos en juego maligno en el que estuvo neku, ¿qué hace yozora en ese mundo?, ¿qué relación podrá tener él con el mundo?, ¿será que en el trailer de Verum Rex tambien vimos el mismo mundo?









¿Será que Nomura en conjunto con Square Enix desean darle vida a aquel juego que no obtuvo el recibimiento que debió tener mediante esta nueva saga?, ojo porque la colaboración KH con The worlds end with you (Dream drop distance 3D), tampoco fue muy aclamada. Realmente espero que pueda ser reconocida no solo por la comunidad en general, sino por el mundo entero, este juego tiene mucho que ofrecer tanto en historia como en jugabilidad.

-koryugi