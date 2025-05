The Witcher 3: Wild Hunt - Review

The Witcher 3: Wild Hunt es el último capítulo de una magnífica trilogía de juegos protagonizada por el famoso Witcher, Geralt de Rivia. La serie Witcher es conocida por su trama madura basada en historias, su increíble reparto de personajes, el mundo maravilloso y el asombroso lore que reside en el. Wild Hunt mejora sobre sus predecesores en casi todas las formas imaginables, y ahora Geralt tiene un mundo completamente abierto para explorar y otro viaje épico en el que embarcarse.Este es un juego inmenso. Tan pronto como el mundo se abrió y puse los ojos en el medio ambiente me sentí inmediatamente abrumado. Siempre hay algo que hacer, un monstruo que necesita ser cazado o un tesoro por descubrir. Cada aspecto del mundo también es increíblemente detallado. Los terrenos baldíos devastados por la guerra están llenos de soldados muertos, armas, caballos abandonados, etc. Las ciudades parecen reales. Apenas atravesar una ciudad y escuchar una charla de fondo es genial. Los ciudadanos van a trabajar durante el día y duermen por la noche. Las personas sin hogar vagan toda la noche y se meten en líos. El mundo salvaje se siente tan auténtico como las ciudades.La historia principal me pareció un poco menos interesante que los personajes y las misiones secundarias que la rodea. El viaje de Geralt comienza con una búsqueda por todo el mundo de su amante Yennefer de Vengerberg y su hija adoptiva Cirilla Riannon (Ciri). Un grupo de espectros llamado The Wild Hunt también está buscando encontrar y capturar a Ciri por sus propias razones. Desafortunadamente, la historia principal del juego no evoluciona mucho más allá de eso. A lo largo de todo el curso del juego Geralt sólo parece hacer misiones para la gente con el fin de recopilar más información de dónde está Ciri y lo que ha estado haciendo. Aunque aprecio que CD Projekt RED nos haya entregado una historia más emotiva y que profundizara más en el personaje de Geralt que el argumento político como en Assassins of Kings.Afortunadamente, las misiones secundarias son donde este juego cobra vida. Muchos de las misiones principales tienen misiones secundarias que enlazan. A diferencia de otros juegos similares, las misiones secundarias en Wild Hunt están excepcionalmente bien escritas. Hay misiones sobre buscar objetos, pero afortunadamente sólo unas pocas. La calidad de la escritura en estas misiones es tan grande que a veces pensaba que eran parte de la historia principal.Una cosa que siempre me ha encantado de la serie Witcher es cómo CD Projekt Red implementa las opciones. A medida que avanzas en el juego, habrá muchas ocasiones en las que tendrás que tomar una decisión difícil. La mayoría de estas opciones cambian una misión o incluso el juego de forma drástica.Lo que se destaca en Wild Hunt es la ausencia de un sistema moral. Las decisiones de Geralt no son necesariamente "buenas" o "malas", ya que son decisiones legítimamente difíciles de tomar. Esto te desanima de elegir un tipo de respuesta cada vez sólo para tener un cierto tipo de moralidad de carácter. Cada decisión que tomé se basaba en la situación actual, no en si quería ser un personaje bueno o malo.La jugabilidad nunca se ha sentido tan fluida y aerodinámica como en esta entrega. Encontré que el combate de Assassins of Kings era algo torpe, pero afortunadamente eso ha sido arreglado. El combate transcurre a un ritmo mucho más rápido que las ediciones anteriores de la serie, lo que hace que cada batalla sea más intensa y destruya los nervios.Afortunadamente, ha habido algunos cambios para que Geralt sea más mortal que nunca. El cambio más notable son los signos. Los signos son hechizos mágicos que Geralt tiene a su disposición. Wild Hunt no presenta nuevos signos, pero en su lugar trae los mismos cinco signos de nuevo con nueva funcionalidad. Cada signo tiene un modo alternativo. Por ejemplo, el signo de Igni ahora se puede utilizar como una corriente de fuego, además de su ráfaga ancha normal. Los signos también se pueden actualizar para aumentar la intensidad de la habilidad.Los brujos, por oficio, son cazadores de monstruos a sueldo. Su principal fuente de ingresos será la contratación de ciudadanos para matar monstruos que han estado acosando la zona. Los contratos de monstruo son una de mis cosas favoritas para hacer en el juego. Los diseños monstruosos son impresionantes. Cada una de estas atrocidades es diferente y debe ser abordada de maneras diferentes.Preparte para reunir información sobre tu presa. Esta es una gran manera de participar en el lore del juego también. Otras maneras de prepararte para las peleas son usar aceites y pociones. Los aceites se pueden aplicar a tu espada para obtener ventajas de combate y las pociones para beber también te dan una ligera ventaja.En comparación con sus equivalentes de consola, la versión para PC funciona excepcionalmente bien si tienes el hardware adecuado. Este es el primer juego con el que tuve la oportunidad de usar Nvidia HairWorks y me quedé realmente impresionado. Cuando vi gameplays en consolas noté muchos tiempos de carga, errores y ocasionalmente caídas de fotogramas. Nada de esto está presente en el PC, así que recomiendo altamente esta versión del juego si su equipo puede manejarlo.Como puedes imaginar, gráficamente, este juego es asombroso. Los modelos de los personajes son exquisitamente elaborados. Los pequeños detalles en la cara de cada personaje individual es simplemente algo que no se ve muy a menudo, si acaso, en un juego tan grande. Todo se ve fenomenal. Ya sean los hermosos paisajes, las profundidades de una cueva de monstruos, o la cima de una de las muchas montañas del mundo, la caza silvestre está llena de detalles meticulosos también.Lo que me sumerge más en este mundo maravilloso es la partitura absorbente que juega en segundo plano. La música complementa este juego realmente bien. Incluso con más de 70 horas en la dificultad La Marcha de la muerte, me siento como si todavía estoy rascando la superficie de lo que este juego tiene que ofrecer. Todavía hay toneladas de tesoros escondidos, cuevas de monstruos, lugares de gran poder y aventuras para descubrir.En Resumen:Wild Hunt es el estándar para los juegos de rol de mundo abierto. No hay tal cosa como un juego perfecto, pero The Witcher 3: Wild Hunt llega a ser tan perfecto como cualquier juego de rol hasta la fecha. El sistema de combate sensible, el mundo tremendo, los personajes carismáticos y los sensacionales visuales se traducen en una de las aventuras más memorables de todos los tiempos y una manera espléndida de cerrar una espectacular trilogía