The walking dead Road to Survival, basado en el cómic, desarrollado por Scopely. Lanzado en 2015

Plataforma mobile, gratis, con compras incluidas, actualmente cuenta con más de 10 millones de descarga.



Es un RPG por turnos, en donde creas un equipos de supervivientes para pelear contra caminantes o contra otros supervivientes.

Hay varios servidores disponibles, puedes unirte o crear una facción con la abran eventos, torneos, guerras, por lo que estoy segura, desearas tener una muy activa.

sin embargo también cuenta con un sistema de torneos individuales, por lo que si no quieres compromisos con otros jugadores, puedes optar por jugar solo, solo con participar obtendrás recompensas.

misiones diarias, variedad de historias disponibles.

Última actualización: 8 de sep del 2020. Lo tengo instalado y al momento solo pesa 774MB, recomendado.



Varían en rareza van desde 1 estrella hasta 6 estrellas, mientras más estrellas tengan más difícil serán de conseguir

Cada personaje tiene un atributo, dentro de la mecánica del juego, los personajes pueden ser, luchadores cuerpo a cuerpo o de combate lejano, es decir, golpean o disparan, los rápidos(amarillos) y los fuertes(verdes), son de cuerpo a cuerpo, los alertas(rojos) y los resistentes(azules) de combate a distancia. Cada atributo tiene su némesis:

Cada personaje tiene habilidades que servirán enormemente a la hora de la batalla ya sea contra zombies o contra supervivientes.

Una vez ejecutada la habilidad, dependiendo cual sea, puede influir o no en el estado de tu oponente, puedes disminuir su ataque, su escudo, ponerlo lento, confuso, un sin numero de estados o incluso influenciar positivamente en el resto de miembros de tu propio equipo, esto se dejará en evidencia con un símbolo que aparecerá encima de los personajes en cuestión.

Debes tener un líder de equipo, no todos los personajes tienen la característica de líder, y el que la tiene le ofrecerá una bonificación al resto del equipo que varía dependiendo del líder, puede ser aumento de ataque, vitalidad, defensa, e incluso afectar al equipo enemigo, todo depende del personaje en sí.

Otro punto interesante es que cada personaje debe ser equipado con un arma que a su vez puede tener atributos que pueden ser modificados, en la imagen verán armas que tienen un circulo dorado con el símbolo de una pistola dentro(subrayado en naranja), las armas que lo tienen no pueden ser intercambiables con otros personajes, es decir esa arma la obtuve cuando conseguí al personaje y es exclusiva de él, las que no, se la puedes equipar tranquilamente a otro personaje claro si coinciden con respecto a si son amarillos, verdes, rojos o resistentes.

Lo principal del juego se trata de formar un equipo de supervivientes potentes, para afrontar cualquier desafío, lo genial del juego es que cada supervivientes es distinto, trataré de resumirlo:Sin embargo cuando llegan a 5 estrellas, ocurre una nueva mecánica, como pueden ver al lado de la quinta estrella aparece un símbolo naranja, el cual indica que ese personaje es apto para subir a 6 estrellas, para hacerlo tendrás que llevarlo al máximo nivel (no lo había mencionado pero todos se pueden subir de nivel, utilizando comida y entrenadores, hablaré de ellos posteriormente), luego de ascenderlo, obtendrás un personaje como este (no es el mismo por que no he subí ese personaje)Como pueden apreciar es un personaje 6 estrellas naranja, al nivel 33, grado 1 (el grado esta representado por los cuadritos al lado derecho del nivel, solo hay 1 verde, indica que es grado 1, para subir el grado debes llevarlo al máximo nivel de cada grado y realizar una mejora, que te pedirá ciertos artículos especiales, que conseguirás jugando ciertos eventos en el mapa de carretera), es importante el color porque hay 6 estrellas morados, los más fuertes del juego actualmente.Este es Tyler, 6 estrellas morado, grado 2 nivel 55. Con él les quiero introducir un nuevo concepto, el atributo, verán en la parte inferior de la imagen debajo de las estadísticas un símbolo amarillo con un rayo, Tyler es un superviviente Rápido.como pueden ver tengo un Rick amarillo, grado 1 nivel 41, como líder, lo dice arriba del recuadro a la derecha de la espada(que es el símbolo de combatiente) más arriba se ve la habilidad que él aporta como líder de equipo.A parte de todo lo que he mencionado hasta el momento, el juego cuenta con otra parte que también es importante, y es que tienes una ciudad, con edificios que debes construir y subir de nivel, los más importantes son: el ayuntamiento(negro), el arsenal donde podrás modificar armas(rojo) y la torre de ascensión para subir personajes 5 estrellas ascendibles a 6 estrellas naranja(amarillo), claro que todo va de la mano es decir, mientras más nivel tenga tu ayuntamiento, más edificios podrás tener y a más nivel, el nivel es especialmente importante para el arsenal. En este juego es importante tus almacenes de comida y materiales de construcción.Como ven este juego tiene muchas cosas de las que hablar pero este post ya esta siendo muy largo, espero les guste y si quieren saber sobre algo en específico como eventos, facción, historia, mapa de carretera, déjenmelo saber, todas las imágenes con de mi cuenta propia. espero se puedan ver bien no estoy muy segura del tamaño.Gracias por leer supervivientes.