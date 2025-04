The Walking Dead (Historia Parte 1)

Buenos días a todos queridos amigos de Gamehag, hoy estoy motivado a dar a conocer la historia completa de The Walking Dead, como la historia es muy extensa el articulo lo subiré por partes para que no sea muy largo y aburrido, de esta forma así puedan ver el juego desde un punto de vista mejor, tratare de resumirlo y que este bien redactado para ustedes mis queridos lectores, espero que lo disfruten porque me cuesta trabajo, tiempo y dedicación poder subir cada artículo y realizar un buen trabajo de ello.



Nota: Las imágenes que verán en el artículo fueron tomadas por mi persona jugando y analizando cada detalle del juego, espero que lo disfruten mis queridos amigos…

The Walking Dead se basa principalmente en el apocalipsis de los zombis (Caminantes) por medio de una infección, el virus se transmite por medio de una mordida, por ejemplo: si un caminante te muerde empiezas a padecer de este virus con fiebre, piel pálida, hasta que quedas en estado de shock y revives en un zombi. Es un juego de elecciones que debemos escoger mientras estemos jugando, esto afectara la historia a medida que vamos avanzando en el juego. Antes de empezar el juego nos aparecerá un menú de selecciones donde debemos escoger un estilo de display, con esto quiero decir que tendremos dos opciones: A) Estándar: nos brindara más ayuda al jugar como opciones al interactuar con personas u con objetos. (En mi opinión esta opción es la indicada si nunca has jugado o has visto gameplay de cómo se interactúa con el juego) también nos mostrara una retro alimentación cuando tomemos una opción importante. B) Mínimo: desactiva pistas en el juego que nos benefician a nosotros como jugador, además de desactivar dichas pistas también desactiva notificaciones de opciones etc. (Si eres novato y nunca lo has jugado con anterioridad, no es recomendable utilizar esta opción ya que hará que el juego se torne muy difícil cosa que es muy estresante para jugadores sin experiencia).











Historia



Nuestro personaje con el que comenzamos el juego se llama Lee que vendrá siendo nuestro protagonista principal, empezamos la historia del juego en una patrulla de un vehículo policial, pues nos llevan arrestado por un asesinato cosa que cuando comenzamos no nos revelan todavía porque estamos siendo arrestado, a medida de que vayamos desarrollando el juego se irán revelando estos anécdotas, al parecer nos están llevando arrestado por un asesinato, "cosa que aun no sabemos" pero así comienza la historia, el chófer que es el que conduce la patrulla policial nos empieza a darnos sermones mientras nos cuentan como se comportan las personas cuando van a cumplir una condena en la cárcel, de tanto hablar el policía no se percata de un caminante (Zombi) que iba en ese preciso momento por la avenida principal e impactan teniendo un accidente, el policía pierde el control del auto y cae por un barranco teniendo un terrible accidente.







Luego de haber tenido el accidente Lee nuestro protagonista principal trata de despertar pero aun se encuentra inconsciente y se desmaya, cuando despierta se da cuenta que esta lesionado de primer grado en la pierna e intenta saber con gritos si el oficial se encuentra aun con vida, intentamos la manera de buscar salir del auto hasta que hayamos la manera rompiendo el vidrio de la puerta donde estábamos, una vez que salimos nos acercamos lentamente al policía ya que Lee sufrió una severa cortada en su pierna, seguimos acercándonos hasta que podemos notar que el oficial se encuentra sin vida, recogemos la llave lentamente para quitarnos las esposas, una vez que nos las quitamos, el policía revive infectado como un zombi e intenta matarnos, justo entonces nos caemos hasta encontrar la escopeta del señor policía, por suerte nos habíamos encontrado un cartucho ya que la escopeta estaba sin munición, no tenemos mas opción que dispararlo a la cabeza al policía convertido ya en zombi, para poder sobrevivir hasta que lo hacemos y todo empieza hacer una verdadera locura para Lee, ya que no entiende que esta pasando en ese entonces y se encuentra asustado y confundido.







Lee se percata de alguien de muy lejos lo vio e intenta pedir ayuda diciendo que hubo un tiroteo, el disparo de la escopeta trajo a mas caminantes por lo que Lee asustado escapa hasta llegar al muro de una casa, el cual tiene que brincar si quiere seguir con vida, se oyen disparo y esto hace que los caminantes al oír dichos disparos se desvíen de la trayectoria. Una vez en el fondo de la casa notamos que hay una casa de un árbol pero no le prestamos atención, decidimos entrar a una casa para ver si hay supervivientes, en ese entonces registramos la casa hasta que encontramos una intercomunicador (radio) tomamos un baso de agua que hay en la cocina y mientras seguimos buscando pistas en la casa, nos encontramos con una grabadora de voz (teléfono de casa) con 3 mensajes guardados. el cual escuchamos pero no le prestamos mucha atención.







Luego de haber escuchado las nota de voz, se da cuenta que el radio que encontró esta sonando, y pues es una niña que le dice que debe guardar silencio, Lee le pregunta rápidamente que si se encuentra bien, y ella responde que si, que se encuentra en la casa del árbol que su nombre es Clementine, Lee se da cuenta y le responde que fue algo muy inteligente, cuando de repente nos ataca un caminante por la espalda, intentamos hacer lo posible por que no nos muerda e intentamos escapar, caemos al suelo de esta manera pero el caminante sigue atacando hasta que Clementine se llena de valentía y le da un martillo a Lee para que acabe con el caminante cosa que hacemos porque si no perdemos en el juego.







Nota: Hasta aquí la primera parte de la historia de The Walking Dead, espero que le haya gustado esta primera entrega, pues la segunda parte sera aun mejor, conoceremos a mas personajes y algunos lamentablemente morirán.