The Walking Dead: Survival Instinct es un juego basado en la serie de AMC The Walking Dead. El juego fue sacado al publico en marzo del 2013 para Windows, Xbox 360, PlayStation 3 y Wii U.





El juego tiene como protagonista a Daryl Dixon, el personaje que ya todos amamos y durante el juego también aparecerá su hermano Merle, personaje que por la serie le tengo un amor-odio.Tendremos que sobrevivir (obviamente,es The Walking Dead lol) en el juego estaremos viajando, al principio sera solos sin embargo tendremos diversas paradas para conseguir comida, medicina, gasolina, y así variedad de cosas. Incluso podremos encontrar durante nuestro viaje a sobrevivientes y podremos decidir si ayudarlos y que estos nos acompañen en nuestro viaje.La jugabilidad es muy buena en mi opinión, hay variedad de armas, sobre todo y una cosa que me encanta es que las armas de mano son muy buenas y hasta se puede hacer estrategia para matar zombies silenciosamente y si ahorrar munición, aunque si te ven te recomiendo correr ya que aveces hay tantos zombies que matarlos se vuelve muy difícil.Cabe recalcar que podremos elegir por donde dirigirnos durante el viaje, habrá caminos mas seguros que otros y con mas posibilidades de encontrar suministros pero eso sera algo que nosotros decidiremos dependiendo de nuestro desempeño en el juego.Algo que siempre me pareció interesante es que podremos enviar a las personas que reclutemos a explorar cuando tengamos paradas en algún lugar y podremos darles armas o comida para que se les facilite, y cabe recalcar que nosotros decidiremos que es lo que ellos tendrán que hacer, por ejemplo que busquen comida. Aunque aun así no hay nada seguro y ellos seguirán teniendo probabilidades de morir y por lo tanto perderemos lo que le hayamos dado para su búsqueda.El juego puede ser difícil en diversas ocasiones y pueden aparecer muchos zombies lo que hace que te sientas un poco mas en The Walking Dead.Los gráficos en mi opinión son muy buenos para ser un juego que salio en 2013, no tengo ninguna queja al respecto y considero que no afectan respecto a lo bueno que es el juego.¿A ustedes que les parece?Cuando investigue para hacer este articulo me encontré con que el juego recibió muy malas criticas cuando salio cosa que me sorprendió ya que siempre me pareció un juego muy bueno e incluso podría decir que es el mejor juego que hay de TWD y el que mas cumple con similitud respecto a la serie. Siento que es mejor que los juegos actuales referentes a la serie.Lo que mas me encanta es que se puede decidir como queremos que vaya el juego.Lamentablemente yo nunca lo pude jugar pero siempre me quede con ganas, solo veía a cuando mis hermanos lo jugaban y si les pedía jugar me pasaba lo típico de que solo te dan el control desconectado xd.Les recomiendo que lo jueguen sobretodo si son fans de la serie.¿Ustedes lo jugaron? Y si es así que opinan del juego¿Lo recordaban? ¿También les daban el control desconectado?Los leo :)