Hola queridos amigos de GameHag. En este articulo les vengo a traer el ultimo juego de la exitosa serie de The Walking Dead, el mismo se llama The Walking dead - The Final Season. Espero que puedan leer el articulo y que les fascine tanto como me fascino escribirlo, y si pueden tienen que jugarlo, se los recomiendo porque es una increíble historia. Ahora sin mas que decir vamos allá!!!

HISTORIA

JUGABILIDAD

OPINIÓN PERSONAL

Este juego fue creado por Telltale Games y estrenado en el año 2018, como el final de la historia de la saga de The Walking dead, le va a poner un final mas que emocionante a la historia de Clementine que se jugo a lo largo de la saga. Este juego es el que le sigue a The Walking dead New Frontier. Es un juego que sin duda va a ser uno de los mas importantes de la saga porque cada decisión que tomemos va a ser vital para el futuro de la historia.Básicamente el juego empieza donde termino el juego anterior de la saga. Termino con Clementine cuidando de AJ de la manera mas correcta posible, para que crezca siendo lo mas fuerte, consciente y humano que puede ser, esto se lo puede enseñar a AJ debido que ya aprendió lo mejor y lo peor de anteriores personajes y queramos o no la hizo la mujer que ya es. La historia empieza con Clementine manejando junto con AJ al lado y ven una cabaña.Entonces deciden entrar para revisar si había comida y agua. Logran entrar y se dan cuenta que hay un piso falso en el suelo, por lo tanto abren el piso falso y ven que hay una gran cantidad de comida para poder sobrevivir varias semanas, pero lo que no vieron ellos es que había una trampa, no era todo color de rosas, vieron aparecer un par de granadas que ponían en peligro la vida de ellos dos, por lo tanto pusieron la tapa y se corrieron lo mas posible. Cuando explota las granadas destruyendo toda la comida que había, ademas de eso atrae una gran horda de zombies. Lo siguiente que intentan hacer es correr lo mas rápido posible al auto para poder escapar, pero al subirse al auto se dan cuenta que tardan en arrancar, por lo tanto los zombies se seguían acercando. En un momento arranca el auto y Clementine sale tan rápido que choca contra un árbol y pierde la conciencia.Clementine al despertarse se da cuenta que esta en una habitación con sus heridas curadas, pero ella se da cuenta que no esta AJ por lo tanto sale desesperada a buscar pero con un poco de precaución ya que estaba en un lugar desconocido. En un momento llega a la sala principal del lugar y se da cuenta que esta lleno de niño, era una escuela para niños con problemas de conductas. Finalmente encontró a AJ y los niños les empieza a explicar a Clementine y AJ lo sucedido y que es el lugar. Dejo acá la historia para no Spoliear mas por si todavía no han jugado el juego.Como he explicado en mis artículos anteriores de The Walking Dead, este juego se basa en tomar tus propias decisiones que lo mas posible es que tenga sus consecuencias en el futuro. El juego empieza dependiendo de las decisiones tomadas en el juego anterior. Clementine como principal protagonista, las charlas que tengamos con otras personas nos va llevar a responderles o contarles algo, o simplemente no contestarles (Esa acción cada personaje la toma de distinta manera), y también nos da la posibilidad a veces de caminar con Clementine y buscar ciertos objetos necesarios para la historia y también ciertos objetos coleccionables. En algún momento de batallas con zombies o con personas posiblemente nos lleve a tomar decisiones pero de manera extremadamente rápida, hay que pensar muy bien y rápido.

La verdad es que para mi sin duda este es el mejor juego de la saga de The Walking Dead por lejos, es final de la historia es increíblemente bueno e inesperado, ojala que si tienen la oportunidad de jugarlo y sorprenderse igual que yo me sorprendí, les juro que ya valió totalmente la pena. Estos juego de tomar tus propias decisiones se pasan de lo excelente, puede ser que sea mucho elogia pero para mi realmente fue fascinante. Espero que les encante tanto como me encanto a mi.

No se olviden de dejar sus comentario. Muchas gracias.