The Suffering: Prision is Hell (Resubido)

Los juegos de terror son muy comunes hoy en día. Muchos de estos acuden a los jumpscares baratos para poder dar un buen susto al jugador, pero existió un videojuego que no tomaba de nada de estos recursos baratos y más bien te sumergía poco a poco en el miedo. Me estoy hablando a The Suffering, un juego que será el tema e este artículo. Que lo disfruten.





The suffering es un videojuego que puede alternado en primera a tercera persona del genero survival horror que fue desarrollado por las compañías Surreal Studios en conjunto con Midway Studios y fue estrenado en el 2004 para las plataformas de Xbox, PS2 y también para la PC. En primer lugar, se lanzó para estas dos primeras plataformas, pero debido a que se quería que más jugador pudieses disfrutar de este título se decidió trasladarlo para la PC. Esta noticia preocupo en su momento ya que cuando se intenta trasladar un juego de una plataforma a otra, por lo general este siempre trae consigo ciertas fallas en los controles o en la interfaz, sin embargo, para fortuna de muchos, esto no ocurrió y se convirtió en uno de los títulos as valorados de PC.En The Suffering, tomaremos el papel de Torque, un tipo que fue condenado a muerte por un crimen que pudo o no haber cometido. Verán, la esposa e hija de él fueron asesinados y torque estuvo en esa escena desmayado y con sangre en sus manos, es por ello que los oficiales lo denunciaron y solamente con evidencia circunstancia se le condena a la pena de muerte. Debido a esto, Torque es trasladado a la penitenciaria de Tabbot, un lugar que oculta una oscura historia. Al estar en nuestra celda, un terremoto sacude la tierra de manera inesperada haciendo que los sistemas eléctricos fallen y envolviéndonos en la oscuridad, en este momento empezamos a oír ruidos extraños y gritos de dolor. Cuando todo esto para, nuestra reja se cae por si sola y somos libres dándonos a entender que nuestra oscura aventura esta recién comenzando. Conforme vayamos avanzando, Torque tendrá que pelear no sean ente con los demonios que se pongan en su camino, sino que también con sus demonios internos, ya que en todo el juego tendremos flasbkacks que nos harán recordar si realmente el mato o no a su familia. Nuestras acciones serán las que determinaran el final del juego ya que nos toparemos con alguno que otro superviviente y será decisión nuestra ayudarlos o eliminarlos.

Como ven, The Suffering posee una historia oscura e intrigante, además de una criatura verdaderamente espeluznante. No me adentrar más en su narrativa para evitar dar demasiados spoilers si es que alguno de ustedes se anima a probar este clásico del terror.

Nos encontramos ante un título que puede ser jugado tanto en primera como en tercera persona. Este detalle le agrega variedad al juego además de que es muy útil en momentos de acción donde tendremos que utilizar nuestras armas de fuego ya que ayuda en darnos una mayor precisión. Además, contaremos con niveles muy bien elaborados en lo que a su ambientación respecta. En cuanto a las habilidades de nuestro personaje, solo destaca una de ellas y es la de poder transformarnos en una horrible criatura, esto ayuda muchísimo ya que en momentos en donde los enemigos son demasiados, este monstruo puede acabar con ellos muy rápido. Pero lo que más me llamo la atención es que conforme vayamos encontrándonos con las criaturas, Torque anotara en un pequeño libro todas sus características. Aquí un video de este peculiar detalle.Estamos ha blando de un juego que se estrenó hace más de 15 años. Si alguna vez se animan en probarlo puede que no se vean muy impresionados por su apartado gráfico, pero para esa época sí que fue todo logró poder disfrutar de este título. Verán, el juego posee buenos escenarios en los niveles que a su vez están bien detallados, las partículas y texturas son muy buenos para su época. En cuanto al diseño de los enemigos, no tengo más que decirles que son muy originales, tanto así que es capaz de causarte mucha inquietud el toparte con algunos de ellos. Otro aspecto a destacar es el sonido, las armas poseen u sonido más que decente, pero en donde más destaca en su soundtrack, ya que aporta mucho en lograr que el jugador se sumerja más y más en ese ambiente de terror. Aquí el tema musical que considero como el mejor de todo el juego.The Suffering es lo suficientemente intrigante y oscuro para lograr mantener al jugador entretenido y asustado a lo largo de todo el juego. Además, el saber si Torque es o no realmente el asesino de su familia nos hará entusiasmar aún más por saber la verdad. Quizá no sea el juego más aterrador de todos, pero eso no le quita que pueda ofrecernos una gran historia, buena ambientación y por supuesto, momentos de terror. Bueno, eso es todo por este artículo que espero haya sido del agrado de todos ustedes. Hasta la próxima.