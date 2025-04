Hola a todos c:

Hoy traigo un análisis a la secuela de un videojuego basado en la famosa familia amarilla que ya traje en anteriores artículos, que aunque estos títulos no fueron muy conocidos en su momento, siguen siendo una pequeña joya escondida por descubrir, o si ya lo conocías, para poder recordarlo y si es posible volver a jugarlo: The Simpsons: Bart vs the World, sin más que agregar, comencemos:



The Simpsons: Bart vs The World es un videojuego del genero plataforma desarrollado por Imagineering y distribuido por la hoy desaparecida empresa Acclaim para las consolas Sega Master System, NES, Game Year y Commodore Amiga en diciembre del año 1991, siendo el segundo juego de la franquicia de los Simpsons y también la secuela de The Simpsons: Bart vs The Space Mutant.



Pequeña Introducción a la Historia



Todo comienza cuando Krusty el payaso anuncia que va a hacer un concurso artístico en su programa y el que lo gane podrá participar en una búsqueda del tesoro por todo el mundo, Bart sin muchas esperanzas, pero siendo fiel fan del payaso, se inscribe en el concurso y a pesar de que su obra de arte es un desastre logra ganar el primer lugar, logrando poder participar en la búsqueda del tesoro con toda la familia Simpson, pero lo que realmente no sabe es que el concurso está arreglado por el Sr. Burns para poder vengarse de la familia amarilla por todos los problemas que le han causado por años. El malvado plan consiste en esparcir por todo el mundo a los familiares del Sr. Burns para que puedan detener a los Simpson en esta travesía, ahora solo queda en tus manos quién ganará, la familia Simpson o el malvado Sr. Burns.







Jugabilidad

Como dije anteriormente, este título es la secuela de Bart vs The Space Mutant el cual no recibió una muy buena crítica que digamos, así que esta vez Acclaim quería hacer mejor las cosas o por lo menos intentarlo, lo primero que lo diferencia de su predecesor es que agregaron toda clase de mini-juegos y puzzles para agregar más duración del videojuego y también para entretener más al jugador, son muy variados y van cambiando según avances de nivel como prueba memorias, tragamonedas, rompecabezas, etc. No son muy originales, pero si entretienen bastante, además de que nos harán ganar vidas y van aumentando la dificultad a medida que avances en la historia. En cuanto los controles no cambiaron mucho, botón para correr, saltar, usar ítems, dominar habilidades, es casi igual a su predecesor, pero con la diferencia de que esta vez no estaremos utilizando diferentes objetos para destruir a nuestros enemigos si no que Bart puede lanzar cerezas explosivas que vamos a ir recolectando durante nuestra aventura, solo no hay que ser minuciosos al utilizarlas ya que no son infinitas y son necesarias para pelear contra los jefes finales.







En cuanto la dificultad se refiere, es un poco menos difícil que el primer videojuego, pero aun así necesitas armarte de paciencia para jugarlo, a pesar de que han agregado nuevas funciones, el manejo de Bart sigue siendo igual de tosco y difícil que antes haciendo que sea fácil morir una y otra vez cuando tienes que escalar grandes plataformas, los mapas son gigantes haciendo que sean explorables, pero al mismo tiempo hace que sea fácil perderse además de que no siempre es tan fácil como volver sobre nuestros pasos. Cuenta con varios coleccionables que están dispersos por el mapa que están muy bien escondidos haciéndolo re-jugable solo si tienes la paciencia suficiente claro está.

La ambientación tienes altos y bajos, los escenarios y los enemigos tienen el típico diseño alocado de la serie, además de que tiene muchos guiños a los primero capítulos ya que es un videojuego de los años 90 y la familia amarilla estaba recién comenzando, tiene los clásicos personajes como Moe, Flanders, Milhouse, entre otros, además de que cuenta con un cuestionario sobre las primeras temporadas que si eres fan de la serie te encantaran, pero musicalmente fue muy mal logrado en todas sus versiones, obviamente hablamos de una juego que tiene casi 30 años y por aquel entonces se hacía lo mejor que se podía, pero aun así el sonido es casi intolerable, terminas por sacarle sonido a los cinco minutos, sumándole que son horriblemente repetitivos y solo la versión de NES tiene los temas originales de la serie que son reciclados del primer título.







Conclusión

Si eres una persona con una paciencia de hierro , te gustan los desafíos o simplemente te gustan los juegos retro, este título puede ser lo que estás buscando, la diferencia entre versiones no es muy grande, solo varia un poco los gráficos y el terminado de la ambientación que sinceramente no es muy diferente entre las cuatro versiones salidas al mercado, aunque las más recomendables son la versión para NES y para PC ya que las otras están peores adaptadas. A pesar de algunas desventajas y de que no fue muy reconocido en su momento, no se puede negar que The Simpsons: Bart vs The World supo muy bien como representar el carisma de la tan amada familia amarilla.

Y con esto llegamos al final, espero que les guste, ya saben que las críticas son bien recibidas, hasta otra c: