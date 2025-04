The Outer Worlds - Un mundo fantástico Artículo

Como están comunidad linda de Gamehag, El día de hoy voy a comentarles acerca de un título llamado ''The Outer Worlds'' para los amantes del mundo abierto y la aventura, Así que no te vayas porque vamos a comenzar a desglosar este título y puede ser que te interese por que es muy entretenido, Antes de empezar quería decir algo y es que este juego no tiene Online solamente es de Un Jugador así que para los amantes acérrimos del Online este no es su título, Aclarando eso vamos a comenzar con el artículo del día de hoy. Que a muchos puede que les interese sin más que decir. ¡Acompáñame aventurero en esta travesía!

LANZAMIENTO DEL JUEGO



Ahora vamos a pasar a comentar un poco sobre el desarrollo del título, así que vamos a empezar, Este título fue entrenado el 25 de octubre de 2019, El juego es relativamente nuevo, Además de que es muy nuevo para las personas que le gustan los títulos actuales también está disponible para las plataformas de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y Microsoft Windows. Los desarrolladores de este título son una empresa estadounidense reconocida por muchos, desconocida por otros y esta empresa lleva por nombre Obsidian Entertainment que junto a la empresa China Virtuos desarrollaron este título.







JUGABILIDAD



La jugabilidad de este juego como la de muchos es en primera persona, al principio para los que les gusta la creación de personajes este juego cuenta con esta modalidad, puesto que cuando empieces te permitirá crearte tu personaje, También tienes una nave para transportarte de un punto a otro de manera más sencilla, Además de esto a pesar de que el título no es Online puedes reclutar personajes que están por el mapa (IA) y explorar diferentes lugares con cada uno de ellos.







Compañeros no se vayan porque todavía tenemos mucho de lo que hablar, puesto que el juego tiene un sistema de combate muy divertido, por cierto, algo que me olvide mencionar es que cada uno de los personajes que reclutes tendrá diferentes habilidades que pueden usar en la batalla. Dicho esto, tu jugador va a poder usar armas cuerpo a cuerpo y armas de fuego con un rango más amplio, Si eres pacifista de esos que en el Gta respetan los semáforos, no andan atropellando viejas, puedes evitar el combate, ya que puedes usar diferentes habilidades sociales para persuadir y evitar conflictos o si lo que quieres es pelea no te preocupes porque la conseguirás.







Por ultimo algo importante que me falto por decir es que tu jugador tiene tres habilidades que son Ingeniería, ciencia y medicina estas habilidades son muy útiles en el campo de batalla, dado que mejoran increíblemente la eficiencia en diferentes aspectos de nuestro jugador así que no lo pases por alto, ya que esto te puede salvar de muchos apuros en el mundo de ''The Outer Worlds'' dicho esto ¡Sígueme aventurero porque la aventura todavía no acaba!







TRAMA DEL JUEGO



La trama de este juego es muy interesante porque puede cambiar la historia, puesto que las decisiones que tomes van a influir en la historia de manera negativa o positiva, dependiendo de lo bien que elijas, Vamos a comenzar con la trama de este título. Este fantástico mundo llamado ‘'The Outer Worlds'' está dominado por grandes compañías, Además de esto, este título tiene varias regiones las cuales están gobernadas por diferentes compañías y cada una de ellas son rivales. Tu como jugador ya decides con cual compañía hacerte aliado y llevarte bien o con cual compañía hacerte enemigo y llevarte mal esa es tu decisión personal. Cuando empiezas en la historia tu personaje tiene unas misiones, pero si no quieres realizarlas, las puedes hacer a un lado y ejercer tu propio camino dentro de este fantástico mundo.







Pero ten cuidado, ya que en tu travesía te enfrentarás a enemigos que podrían acabar con tu vida si es que no estás preparado para la batalla. Así que te recomiendo que te equipes bien, reclutes compañeros y que te embarques en una aventura donde tú decides el final aventurero. Dicho esto, vamos a pasar a la siguiente categoría la cual los usuarios de PC estarán esperando ansiosos. ¡Tu destino no es fijo puedes hacer que cambie aventurero!







GRÁFICAS Y SONIDO



Este juego llamado ''The Outer Worlds '' tiene unas gráficas bonitas con unos colores muy vivos, el problema que mucha gente se queja es que las armas no se ven muy realistas y esto a mucha gente le molesta por que reduce la emoción al enfrentarte a los enemigos, Quitando esto la gráfica en general es muy llamativa y la ambientación también está muy bien, A continuación, como sé que se estarán preguntando los usuarios de PC, Adrianna dime los requisitos del juego, pues no los hago esperar más porque se los mostraré ahora mismo.







OPTIMIZACIÓN



Este título la optimización como es normal en los juegos que tienen una calidad gráfica decente a veces cuando una persona no tiene un PC muy bueno puede que le cause problemas a la hora de correrlo, pero como yo siempre quiero ayudarlos así que les voy a dejar los ajustes dentro del juego para que así les vaya un poco más fluido en su PC y además subirán y mejoraran sus FPS, Así que dicho esto aquí están los ajustes.







CONCLUSIÓN



Que puedo decir que no haya dicho ya, Un título hermoso con una trama hermosa se los recomiendo al 99% si quieres cambiar un poco el ambiente típico de los juegos battleroyale este es un título donde puedes pasar horas y horas de diversión y aventura junto a tu personaje, Dicho todo y explicado también aquí me despido espero que les haya encantado como siempre el artículo, Hasta mañana, un abrazo y adiós.



TRAILER PUNTUACIÓN DEL JUEGO: 9/10 PRECIO: $29.24 Epic Games