The Last Door Season One - Analisis

Bienvenidos, ya sean amantes de H.P Lovecraft o no, al análisis sobre la primer temporada de La Ultima Puerta (2012 – 2014)





Esta serie de aventuras graficas con el estilo oscuro de Lovecraft en sus novelas, llego The Last Door de una desarrolladora indie ubicada en España. Se tratan de cuatro episodios de suspenso y terror sobrenatural con gráficos pixeladas. Explora el lado oscuro ubicado en alguna parte de Londres y Escocia y vuelve a enterrar un antiguo mal que acecha más allá del Velo. Esta experiencia corta y de bajos costos no debería ser sobreestimada y darle al menos una oportunidad, tu viaje no durara más de 5-7 horas. Contiene ayuda para disléxicos y subtítulos de audio.

(Nota: Los gráficos pixeladas pueden ser de bajos recursos pero así fueron diseñados con el más preciso detalle, en el caso de que pienses de que el juego tiene gráficos de baja calidad. Más abajo se explica la razón)

HISTORIA:

Episodio 1: La carta

Jeremiah Devitt ha recibido una inquietante carta de su viejo amigo Anthony informándole de un terrible hallazgo. Sin pensarlo, Devitt parte de viaje hasta su casa, para encontrarla vacía y sin nadie con quien hablar. Explorando por la mansión y sus secretos, Devitt termina su búsqueda solo para descubrir un horrible hallazgo...





Episodio 2: Recuerdos

Encontrando la última carta de su amigo Anthony, Devitt no para de pensar en lo que le ha pasado y decide viajar al internado en Aberdeen, Escocia, en donde ambos crecieron estudiando juntos y han formado una pequeña secta de buscadores de la Verdad. Ahora reformado en una enfermería, la vieja institución todavía guarda sus secretos en lo más profundo y oscuro del lugar, donde Devitt logra encontrar a su viejo profesor el Padre y Monseñor Ernest, ahora cegado por la locura. Devitt logra encontrar y recordar que fue lo que vieron en aquel entonces, y descubre que sus demás compañeros, todavía vivos, se han recluido en lo más profundo de su ser en algún lugar de Londres, llamados los cuatro testigos.





Episodio 3: Los cuatro testigos

De alguna manera y dolorido por el viaje, Devitt logra llegar al centro de Aberdeen en donde un nuevo desafío lo separa, debe encontrar a través de la niebla a uno de sus viejos compañero de la secta y el último testigo de su reunión en el instituto. Si lo logra, la Verdad y el Mal estarán más cerca de lo que ellos creían. Mientras tanto, el doctor de Devitt en sus sesiones de terapia, Wakefield, intenta descubrir dónde está su paciente con un colega alemán que entiende de este tipo de casos, y parece que están cerca de alcanzar sus pasos.





Episodio 4: Sombras primigenias



El último episodio donde controlamos a Devitt, debe ir a la mansión de su viejo compañero Alexander, el último testigo, en algún lugar de Escocia. Ansioso por descubrir que se esconde detrás del último telón, Devitt siente que la Verdad estará a la vuelta de la esquina, si está dispuesto a ir más allá del Velo. El doctor Wakefield y su colega logran encontrar una pista acerca de la ubicación de su paciente y adonde se dirigen, solo para descubrir que también entraran en la travesía oscura que les depara...





JUGABILIDAD:







Esta aventura grafica se basa en el tradicional point and click, se juega solamente con el mouse. Podemos mover al personaje de izquierda a derecha, abrir/entrar en puertas o áreas, inspeccionar objetos con un icono de lupa, y agarrarlos o usarlos con un icono de mano. Si ya pasamos por una pantalla podemos volver a ella rápidamente haciendo doble clic. Cuando agarremos un objeto estará abajo en nuestro inventario en donde podemos combinarlo con otro objeto de nuestro inventario o en el escenario si esta resaltado en un color amarillo, y si no hay interacción para el objeto quedara resaltado en una X roja. Si hay lugares oscuros en el episodio no podemos entrar en ellos sin una lámpara de aceite, que durara hasta que terminemos el episodio. Al comenzar un episodio nuevo, no tendremos nada en nuestros bolsillos, y tendremos que buscar una lámpara de nuevo para explorar los lugares en donde la oscuridad suele actuar.





Habrá algunos puzles que tendremos que resolver en los momentos más oportunos mediante el dialogo, usar los objetos de nuestro inventario, y explorar todos y cada uno de los rincones hasta que encuentres la solución y avances, de lo contrario estarás algo atascado. No te preocupes por el tiempo, ya que he resuelto el primer episodio en menos de 30 minutos. En el caso de los diálogos a veces tendrás que probar con varias opciones pero una de ellas es la verdadera. Experimenta con varias partidas para ver todas las opciones, pero recuerda que solo hay un camino. En este juego no puedes morir, y la partida se guarda automáticamente en cada pantalla que cruces.





Con respecto a los gráficos pixeladas, puede que veas que no son perfectos o tampoco gran cosa pero así son estos juegos, y puedo decir con certeza de que quedaron muy bien hechos para este juego. A veces veras imágenes muy detalladas que ocuparan toda la pantalla o parte de ella. Si bien las animaciones tampoco son muchas (a veces la pantalla se queda en negro mientras efectos de sonido se reproducen) el sonido las acompaña a la perfección. Si tienes problemas para escucharlos o necesitas orientarte mejor, hay soporte de subtítulos en el menú de opciones y también fuente en Cambria que reemplaza la fuente pixelada de texto (para disléxicos). Solo ten cuidado con los sobresaltos, en este juego de terror y suspenso veras algunos en los momentos menos oportunos.





La Collectors Edition disponible en Steam para PC contiene algunos extras como algunos niveles extra, logros, cromos para Steam, etc. Hay algunos episodios gratis en el sitio oficial, disponibles tanto en ingles como en español si quieres probarlos antes de comprarlo.

EVALUACION: 10/10

Me quede sin palabras, pese a la corta experiencia que tuve con The Last Door, esta fue un buen guiño a los viejos juegos de aventuras graficas con este estilo gótico y londinense. La historia tiene sus puntos fuertes y sus ubicaciones en el juego también ayudaron bastante en mi primer juego. Pude jugarlo en el navegador en su momento (allá por el 2013) antes de comprarme esta versión y puedo asegurarles que no quedaran decepcionados.





Gracias por llegar al final.