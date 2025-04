Gente de Gamehag que gusto volver a saludarlos. En esta oportunidad les traigo un juego perteneciente a la popular franquicia de peleas, y no, no me refiero a Street Fighter, pues les estoy hablando de The King Of Fighters, quien en este año saco uno de sus últimos juegos para dispositivos móviles. Bueno, pues conozcamos un poco más sobre este título.

Hablando en lineas generales, The King of Fighters (KOF) es una popular serie de videojuegos de lucha desarrollado para las maquinitas de NeoGeo propiedad de SNK, mismos que nos trajeron verdaderas joyas como lo fue la popular saga Metal Slug, claro que esto duro solo hasta el 2004 cuando SNK decidió retirarlo de esta placa árcade. En este año, unos de los juegos que fueron de los más esperados por muchos, tomar por nombre The King of Fighters All Stars, misma que es un título para móviles completamente nuevo y lleno de nuevas novedades haciendo diferente a sus antecesores, ademas el juego fue desarrollado por Netmarble, que nos ah traído buenos títulos como BTS Words, Marvel Future Strike entre otros más.



KOF All Stars posee unos excelentes gráficos y controles táctiles muy intuitivos haciendo que sea muy fácil de aprender pues proporciona un juego de acción rápido al alcance de nuestras manos. También, el juego hace un gran trabajo al volver a las raíces de los juegos estío árcade con lo característico de la música de la época. En este aspecto, los muchachos de Netmarble hicieron un buen trabajo al combinar perfectamente el estilo clásico del árcade con la implementación de excelentes gráficos de la era actual, sumándole una banda musical que es agradable de escuchar.

En lo que respecta a la historia, este no es para nada decepcionante ya que en lo personal se me hace muy convincente y divertida de jugar, sin embargo, el único inconveniente que le encontré es que al inicio es un poco pobre, además de que solamente podremos escoger a un personaje, pero ya con el tiempo podremos tener esa sensación de conexión con nuestro personaje y es ahí cuando la historia se pone más agradable. Cada nivel y ambientación fue diseñado de manera creativa haciendo que las secuencias de lucha se vean alucinantes con muchos detalles visuales, haciendo que la experiencia de juego sea un verdadero espectáculo visual.





Una de las novedades a este título es el modo de Partido a tiempo real, mismo que es muy divertido de jugar, en especial si tenemos amigos a nuestro lado que seguramente las risas y una que otra payasada no faltaran. También podremos enfrentarnos a enemigos de todo el mundo y demostrar quién es el mejor en el campo de batalla, además de que posee un modo arena en donde oleadas de enemigos se acercaran hasta llegar a la lucha final con un jefe que seguramente nos traerá más de una cana verde.



Hace relativamente poco tiempo implementaron un modo cooperativo que en lo particular es un acierto ya que podremos aliarnos con otros luchadores para vencer a enemigos poderosos y crear estrategias para que el enfrentamiento no se nos ponga muy complicado. Debido a que se estrenó recientemente, puede que se nos sea difícil encontrar un oponente, pero estoy seguro que con el tiempo agarrara una buena popularidad y poco o a poco se estarán uniendo más jugadores nuevos.

Para finalizar, diría que es una excelente adaptación para dispositivos móviles del juego que la mayoría de nosotros conocemos y disfrutamos en su debido momento. A sí que solo me falta decirles que el jugo esta disponible en la PlayStore y AppStore completamente gratuito y espero se animen a probarlo. Eso fue todo y espero haya sido del agrado de todos ustedes, hasta la próxima.