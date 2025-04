The House Of The Dead (Análisis)

Hola a todos c:

Hoy traigo un análisis de un título clásico de las maquinas arcades, más que un clásico, es una joya sacada de los años 90: The House Of The Dead, sin más que agregar, comencemos:





The House Of The Dead es un videojuego Arcade del genero Survival Horror en primera persona, desarrollado y distribuido por Sega para las plataformas de Arcade en el año 1996 y más tarde para la consola Sega Saturn y PC. Cuenta con el modo un jugador y el modo multijugador para solo dos personas.



Pequeña Introducción a la Historia



Nos situamos en el año 1998, más precisamente en la Mansión Curien, donde debajo de esta se encuentra los laboratorios del Dr Curien, un hombre obsesionado con su trabajo y sus proyectos para el gobierno, pero más aún obsesionado con los misterios de la vida y de la muerte, tan así que se han llegado a reportar varios casos de personas desaparecidas cerca de la dicha mansión. Una llamada de un celular alerta a la organización que está a cargo de actividades paranormales (AMS), esa llamada es de Sophie Richards, la prometida de uno de los mejores agentes de la dicha organización Thomas Rogan. Sophie llama desesperada contando no solo sobre las desapariciones, sino que también avisa que el Dr Curien se volvió loco y decidió liberar a todos los monstruos y sujetos de prueba en fase experimental en la mansión, Thomas y su compañero G serán enviados a la Mansion Curien para rescatar a Sophie y averiguar qué es lo que está pasando en la mansión, aunque no tienen idea de lo que les espera.







Jugabilidad

Este título fue todo un éxito en las maquinas arcades de aquellos días, en esos tiempos estas famosas maquinas que nos daban horas de diversión y que también nos quitaban mucho dinero, contaban con una placa de video especial creada por Sega llamada Model 2, que era capaz de darnos unos muy buenos gráficos poligonales y unas excelentes estructuras para la época. Gracias a esta placa fue posible The House Of The Dead en ese tiempo. aunque vale aclarar que la Model 2 ya estaba en las ultimas para ese entonces.

La mecánica era sencilla, un videojuego arcade que contiene disparos, acción, horror y supervivencia, este título no era muy diferente a otros videojuegos similares, pero el añadido de monstruos y zombies fue lo que le dio el toque , además que ese tipo de horror estaba de moda en aquel entonces. Se volvió todo un éxito en las maquinas arcade, tan así que más tarde lo lanzaron para la consola Sega Saturn y para PC, pero no tuvo tanto éxito como la versión original ya que Sega no tuvo mucho tiempo para hacer una buena conversión. La versión para Sega Saturn no estaba muy bien hecha que digamos, además de que la consola de por si tenía varios defectos y la versión para PC era idéntica a la de Sega, lo que recibió muchas críticas al respecto, haciendo todo esto en conjunto que el videojuego pasara desapercibo.









La jugabilidad es relativamente fácil de adaptarse, nuestro personaje se va desplazando solo mientras que le disparamos a toda cosa amorfa que se mueva , aunque vale aclarar que hay supervivientes a los que podemos rescatar de las garras de algún zombie, si logramos salvarlos nos pueden dar objetos como salud por ejemplo , pero si los matamos recibiremos daño, lo que se recomienda es salvar a tantos como se pueda. Hay un medidor en la esquina inferior de la pantalla representado con antorchas, estas antorchas se irán consumiendo conforme recibamos daño o matemos algún inocente, si se apagan todas las antorchas perderemos y se nos dará la opción de continuar, siempre y cuando tengamos créditos disponibles, aunque en las versiones que no pertenecen a la maquina arcade se pueden poder créditos infinitos, se pierde un poco la esencia del videojuego, pero si no quieres comenzar todo de nuevo es una buena opción.

Los enemigos no es lo más variable que vamos a ver en nuestras vidas, pero para la época está muy bien, tiene unos buenos jefes finales y dentro de lo que cabe no es tan repetitivo en cuando criaturas. Durante nuestra travesía de matar y salvar por doquier también podremos encontrar objetos escondidos en cajas y jarrones, como salud o puntos extras, así que además de disparar a todo zombie que veamos y tratar de no matar inocentes en el camino, también es recomendable romper todo lo que veamos.

Algo muy bueno e innovador que habían aplicado es que tiene muchas rutas diferente para tomar, para aquella época era una locura algo así ya que generalmente los videojuegos de este estilo eran bastante lineales, además de que le otorga varias horas de juego extras y no sería el típico título de jugar y dejar tirado. En cada ruta nueva que tomemos, que se puede hacer simplemente disparándole a algún interruptor o derribando alguna pared, podremos ver diferentes puntos de vista de la historia, logrando así que sea un juego re jugable para poder ver la historia en su totalidad, aunque a pesar de todo esto, no es un título con mucha durabilidad que digamos, podemos pasarlo completo en una tarde sin problemas y más aún si jugamos con algún amigo.









Gráficamente está bien, hablando de la maquina arcade obviamente, la versión para Sega Saturn fue lanzada al mercado con muy poco tiempo de adaptación a la consola, lo cual se le puede perdonar en cuanto a gráficos nos referimos, pero para PC fue muy malo en este ámbito, fue lanzado con el suficiente tiempo para poder hacer algo mejor y simplemente lanzaron el mismo título que para Sega Saturn sin mejora alguna. Estas dos versiones contienen Extras para estirar más el tiempo de juego y hacerlo más personalizable, pero aun así la duración es poca.

La trama si la vemos en un principio es bastante básica, inclusive tiene algunas similitudes con la primera entrega de la franquicia Resident Evil, pero a pesar de esto sabe sorprender y es más compleja de lo que pensábamos y más aún para un videojuego arcade de finales de los 90.

Musicalmente si está bien logrado, además de que no nos ponen esa típica música tétrica, si no la típica música que pondríamos en un apocalipsis zombie, música con buen ritmo, guitarras eléctricas y sonidos desenfrenados. En cuanto las voces están pesimamente dobladas, tan así que podrías echarte a reír con ellas, pero se les toma hasta cariño al final.

Lamentablemente este videojuego no cuenta con alguna reedición como los demás títulos de la saga y tampoco se encuentran en las consolas actuales, solo se puede jugar en las tres versiones que salieron en su época, Arcade, Sega Saturn y PC.







Conclusión

The House Of The Dead es un buen título para pasar una tarde en la cual no sabes que jugar o estas aburrido siempre de lo mismo, a pesar de que no tiene mucho tiempo de juego, tiene la capacidad de entretener de la misma manera que lo hacía en sus momentos y sin importar como se ve gráficamente en la actualidad. Eso es lo bueno de los Arcades, que nunca mueren.



Y con esto llegamos al final, espero que les guste, ya saben que las críticas son bien recibidas, hasta otra c: